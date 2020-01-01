數位相機全球累積出貨量 可能創2001年以來新低

依照日本相機影像器材工業協會 (CIPA)統計數據顯示，2019年前10個月的數位相機產品全球出貨量累積為1273萬台，預期全年全球累積出貨量約在1500萬台，相比卡式數位隨身相機盛行的2010年出貨量高達1億2146萬台的數量，足足縮減為八分之一，甚至可能比2001年的1475萬台出貨量更低。

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會有這樣的局面，自然是因為近年智慧型手機盛行，內建相機拍攝功能，甚至在數位影像演算成像技術都已經超過數位相機表現。

雖然目前智慧型手機強調以人工智慧、HDR、疊圖等技術形成令人驚艷影像，與數位相機延續傳統光學原理等技術形成影像，仍有成像是否自然、顏色深度等表現差異，但對於一般使用者而言，基本上都能藉由智慧型手機滿足多數拍攝需求，因此也進一步衝擊一般卡式數位隨身相機市場。

同時隨著智慧型手機藉由多鏡頭設計彌補原本無法對應長焦、廣角、微距，甚至自然景深拍攝表現，甚至影響入門數位單眼市場表現。

在受到智慧型手機影響之下，原本並不認為會明顯受到影響的相機業者，目前也開始積極尋求其他市場出路，例如Canon開始鎖定更高階數位單眼市場布局，同時也藉由本身感光元件、鏡頭技術，配合人工智慧等技術打造智慧城市影像監控系統。

而部分相機業者則是與智慧型手機整合，讓數位相機可以配合智慧型手機創造更多應用可能，例如透過手機連網功能即時傳輸圖像，或是將手機螢幕作為相機取景裝置。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》