三星透露「NEON」與先前推出的Bixby數位助理無關

三星旗下科技與先進研究實驗室「STAR (Samsung Technology & Advanced Research Labs)」先前已經預告,將在CES 2020期間展示名為「NEON」的全新產品,並且註冊「NEON.life」網域名稱。而在稍早對外公布內容中,則進一步確認「NEON」將是一款「智慧人類 (Artificial Human)」產品,同時也與Bixby無關。

目前還無法確認「NEON」具體細節,但三星在相關回應中明確表示此項產品與先前推出的數位助理服務Bixby沒有關連,主要訴求是一款「智慧人類」表現的產品項目,同時也能透過多種語言與人進行自然互動,或許有可能會是與機器人相關項目,但有可能更著重在以軟體技術呈現的人工智慧應用體驗。

三星已經建立包含英文、中文、西班牙文等語言版本的Twitter帳號,並且預計在接下來的CES 2020期間宣布「NEON」相關內容。

Bixby是三星在2017年推出服務,並且隨著當年推出的Galaxy S8系列一同亮相,後續也擴展到三星更多智慧型手機、平板,甚至連網電視與家電產品,成為三星用來與Google Assistant、蘋果Siri等抗衡的數位助理服務。

不過,由於市場使用人數相對較少,因此Bixby始終無法在市場形成一定使用規模,甚至整合Bixby數位助理服務的智慧喇叭Bixby Home一直無法順利進入市場銷售。但以三星目前力場來看,並未

計畫捨棄Bixby項目發展,反而計畫投入更多資源推廣使用。

Honored to have so much coverage even before we unveil. But contrary to some news, NEON is NOT about Bixby, or anything you have seen before. #NEON is coming to #CES2020, so stay tuned! @neondotlife