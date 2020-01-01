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三星透露「NEON」與先前推出的Bixby數位助理無關

2020-01-01 11:50楊又肇

三星旗下科技與先進研究實驗室「STAR (Samsung Technology & Advanced Research Labs)」先前已經預告，將在CES 2020期間展示名為「NEON」的全新產品，並且註冊「NEON.life」網域名稱。而在稍早對外公布內容中，則進一步確認「NEON」將是一款「智慧人類 (Artificial Human)」產品，同時也與Bixby無關。

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目前還無法確認「NEON」具體細節，但三星在相關回應中明確表示此項產品與先前推出的數位助理服務Bixby沒有關連，主要訴求是一款「智慧人類」表現的產品項目，同時也能透過多種語言與人進行自然互動，或許有可能會是與機器人相關項目，但有可能更著重在以軟體技術呈現的人工智慧應用體驗。

三星已經建立包含英文、中文、西班牙文等語言版本的Twitter帳號，並且預計在接下來的CES 2020期間宣布「NEON」相關內容。

Bixby是三星在2017年推出服務，並且隨著當年推出的Galaxy S8系列一同亮相，後續也擴展到三星更多智慧型手機、平板，甚至連網電視與家電產品，成為三星用來與Google Assistant、蘋果Siri等抗衡的數位助理服務。

不過，由於市場使用人數相對較少，因此Bixby始終無法在市場形成一定使用規模，甚至整合Bixby數位助理服務的智慧喇叭Bixby Home一直無法順利進入市場銷售。但以三星目前力場來看，並未

計畫捨棄Bixby項目發展，反而計畫投入更多資源推廣使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

語言西班牙

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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