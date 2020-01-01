三星將在CES 2020揭曉真正無邊框設計電視

三星在接下來的CES 2020活動期間，除了預期揭曉全新「NEON」人工智慧應用技術產品，預期也會更新一系列智慧電視產品。而在相關消息中，更指稱三星準備推出完全移除邊框設計的電視產品，讓電視螢幕可以真正脫離邊框「束縛」。

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以過去強調無邊框設計的電視螢幕來看，實際上還是以極窄邊框形式呈現，並非字面上的無邊框設計。而在三星預期推出的全新電視產品中，則預期會完全將螢幕邊框去除，讓電視螢幕可以用更完整形式呈現畫面。

若三星確實將推出此類設計的電視產品，或許意味將把軟性螢幕技術應用在電視產品，透過螢幕邊緣捲曲凹折方式呈現無邊框面貌。而三星預期採用Shinsegye Engineering製造設備與Taehwa Precision設備零件生產此類電視產品，其中更將電視螢幕面板與電視本體黏貼固定，藉此打造更輕薄電視。

相關說法更透露三星預計在2020年2月開始量產此類電視產品，但依然會更新現有電視產品陣容，而無邊框形式設計的電視產品則預計鎖定65吋以上機種。

除了三星，預期LG接下來也會應用旗下電視螢幕技術打造類似產品，或是推出更多採用軟性螢幕設計的電視機種。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》