手機舊換新 一顆「豆腐」搞定備份

現在人每天手機不離身，就算外出，甚至不需要攜帶筆電，只要一支手機就可以搞定一切。

這次樂購3C精選搭配手機的隨身好物，無論是手機自動備份、手機可立即投影的可攜式LED無線投影機，或是無線充電盤等等，都讓行動科技變得更時尚輕巧！

覺得備份很麻煩嗎？換新手機雖然開心，但最麻煩的是資料轉移，畢竟在舊機內累積許多的珍貴相片、影片、聯絡人等，換新機必須重新設定，即便再有效率，也需要耗費一段時間才能讓新機就緒。

台灣新創公司Maktar民傑資科首創、通過蘋果MFi認證的「Qubii備份豆腐」，主打手機充電同時自動備份功能，解決許多使用者不會備份手機的困擾。短短一年內創下台灣、日本、香港、美國等國家銷售超過20萬個成績。今年更乘勝追擊推出Android版預購，讓Android用戶也能享受充電同時自動備份便利，已經於10月底正式出貨。

Qubii Pro備份豆腐。 圖／新創公司Maktar提供 分享 facebook

Maktar創辦人陳良信表示，許多女性在遇到3C產品問題時，會因複雜的步驟而立刻舉白旗投降。很多人還是沒有幫手機備份的觀念，或是根本不會備份，常因為換機或手機壞了或遺失，所有珍貴的照片就遺失了！因此推出可自動備份的Qubii Pro，主打功能是手機充電即可同時備份，不怕忘記備份，即使睡覺也能備份，輕鬆解決女性在備份時發生的困擾。

Qubii備份豆腐外觀如其名就是「一顆豆腐」的大小，設計感十足的外觀、搭配質感的粉嫩色系，成為時下現代女性外出必備品。

可攜式LED無線投影機 輕鬆分享手機影片

想跟好朋友分享手機最新拍攝的影片與照片嗎？品牌宏碁推出C250i可攜式LED無線投影機，無需底座、可支援多角度投影，且具備世界首創自動直立投影模式，鏡射投影時，無需調整手機螢幕，即能偵測最佳投屏方向，同時支援影像側邊無黑邊的全畫面投影，讓使用者隨時隨地輕鬆分享智慧型手機的內容。

Acer C250i超輕量投影機能支援多角度觀看外，無需暖機時間，搭載之LED模組可提供長達30,000小時的使用時間，具備高解析度、電池續航力佳與整體易用性高等多項優點。

品牌宏碁推出C250i可攜式LED無線投影機。 圖／宏碁提供 分享 facebook

無線充電精準對位 閉眼都能充

歷經蘋果手機3代不同手機變革，台灣的無線充電市場趨於成熟，Apple周邊配件品牌Moshi也推出不少無線充電有關的手機周邊好物。據Moshi觀察，即使隨著蘋果自iPhone X/iPhone 8開始支援無線充電功能，當消費者在使用無線充電有時仍會因無對準而沒充到電、或是因震動、線材被掃地機器人等智能家電位移而未充到電的窘境。

因此Moshi推出SnapTo磁吸系列產品，能精準對準充電位置，「甚至閉著眼睛都能充」看・放・充超直覺三步驟輕鬆讓手機隨放隨充。「SnapTo 磁吸無線充電座」是市面上第一個能邊用邊充電，更能隨處固定或立架使用的無線充電盤。「SnapTo 磁吸無線充電手機車用支架」兼具車用手機支架及無線充電盤，擁有網路高人氣討論度，銷量更占所有SnapTo產品的七成。

SnapTo磁吸無線充電手機車用支架。 圖／Moshi 提供 分享 facebook

Moshi表示，今年可以兼作行動電源及無線充電盤雙使用模式、並具同時為兩個裝置充電的「Porto Q 5K 無線充電行動電源」銷量領居所有無線充電類產品，更在果粉占大多數的 Moshi 直營門市中銷售占所有無線充電類產品七成，凸顯消費者青睞泛用性高的多元復合型無線充電配件產品。

以美型家居外觀設計的無線充電Q系列-入門型「Otto Q 無線充電盤」支援Apple 7.5W無線快充，被德國IT雜誌《Mac&I》評為「全世界最快的無線充電盤」。