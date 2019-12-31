列入PRODUCT(RED)產品項目 蘋果可能準備推出紅色款Apple Watch

WatchGeneration網站從資料庫內容挖掘影像，顯示蘋果預期會推出紅色款Apple Watch。

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從相關圖像顯示，紅色款Apple Watch預期列入PRODUCT(RED)產品項目，並且將以Apple Watch series 5款式為設計。而外觀將以陽極電鍍形式處理，在鋁合金材質錶身框體呈現略帶金色成分比例的紅色，藉此與現行以太空灰、金色等配色呈現設計區隔。

不過，目前還無法確認此款新錶預計何時推出，但有可能選在2020年春季發表會上揭曉，甚至可能直接以新聞更新方式公布此項產品上市消息。

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蘋果先前已經從iPhone 7開始將手機產品納入PRODUCT(RED)產品項目，後續推出的iPhone 8系列，以及iPhone XR、iPhone 11機種也均提供PRODUCT(RED)款式設計，透過每銷售一款PRODUCT(RED)產品，即由蘋果對外捐贈金額協助對抗愛滋。

在Apple Watch也加入成為PRODUCT(RED)產品項目，預期蘋果未來在愛滋防護上的捐贈與投資將會進一步增加。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》