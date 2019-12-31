親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

Nissan高恩棄保潛逃！羞辱日本的「CEO除夕大逃亡」

誰預測最準？政黨黑馬竄出 2020總統大選封關民調一次看

列入PRODUCT(RED)產品項目 蘋果可能準備推出紅色款Apple Watch

2019-12-31 11:09楊又肇

WatchGeneration網站從資料庫內容挖掘影像，顯示蘋果預期會推出紅色款Apple Watch

(圖／擷自WatchGeneration網站)
(圖／擷自WatchGeneration網站)
分享

從相關圖像顯示，紅色款Apple Watch預期列入PRODUCT(RED)產品項目，並且將以Apple Watch series 5款式為設計。而外觀將以陽極電鍍形式處理，在鋁合金材質錶身框體呈現略帶金色成分比例的紅色，藉此與現行以太空灰、金色等配色呈現設計區隔。

不過，目前還無法確認此款新錶預計何時推出，但有可能選在2020年春季發表會上揭曉，甚至可能直接以新聞更新方式公布此項產品上市消息。

(圖／擷自WatchGeneration網站)
(圖／擷自WatchGeneration網站)
分享

蘋果先前已經從iPhone 7開始將手機產品納入PRODUCT(RED)產品項目，後續推出的iPhone 8系列，以及iPhone XR、iPhone 11機種也均提供PRODUCT(RED)款式設計，透過每銷售一款PRODUCT(RED)產品，即由蘋果對外捐贈金額協助對抗愛滋

在Apple Watch也加入成為PRODUCT(RED)產品項目，預期蘋果未來在愛滋防護上的捐贈與投資將會進一步增加。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

愛滋蘋果Apple WatchApple

延伸閱讀

蘋果最新Mac Pro可削蘿蔔絲？日本You...

AirPods Pro、16吋MacBook...

「最強蘋果分析師」直言 明年推4款5G iP...

5G iPhone鏈點將 法人：PCB臻鼎台...

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

蘋果最新Mac Pro可削蘿蔔絲？日本Youtuber傑作網大讚

2019-12-30 19:11

新年禮物就是你了！AirPods Pro今起官網開賣

2019-12-30 10:52

AirPods續航力變很差？國外網友一招讓電力起死回生

2019-12-28 20:58

Intel預計在CES 2020揭曉26款代號「Comet Lake-S」的桌機版處理器

2019-12-31 11:22

LG首款室內園藝設備 讓你在家自動化種菜

2019-12-31 11:13

三星在台接續推出支援4G LTE連網的Galaxy Tab S6

2019-12-31 11:13

動眼看／隨身配戴 且能化解臨時需求窘境的NILS 2.0手環充電線

2019-12-31 11:12

AirPods Pro、16吋MacBook Pro悄悄在台灣蘋果官網開放訂購

2019-12-30 19:07

熱門文章

蘋果最新Mac Pro可削蘿蔔絲？日本Youtuber傑作網大讚

2019-12-30 19:11

「最強蘋果分析師」直言 明年推4款5G iPhone

2019-12-30 16:26

華碩超大方 元月起買華碩兩款手機送耳機！

2019-12-30 16:31

AirPods Pro、16吋MacBook Pro悄悄在台灣蘋果官網開放訂購

2019-12-30 19:07

三星在台接續推出支援4G LTE連網的Galaxy Tab S6

2019-12-31 11:13

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top