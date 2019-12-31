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動眼看／隨身配戴 且能化解臨時需求窘境的NILS 2.0手環充電線

2019-12-31 11:12楊又肇

由美國團隊NOUON打造的NILS 2.0手環充電線，如同2018年推出的第一代產品將傳統手機充電線與手環設計結合，藉此讓充電線轉變成可與穿著搭配飾品，同時也能更方便隨身攜帶。

▲由美國團隊NOUON打造的NILS 2.0手環充電線
▲由美國團隊NOUON打造的NILS 2.0手環充電線
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從第一代產品以飾品形式打造，NOUON在NILS 2.0手環充電線不僅採用相同概念設計，更採用支援QC4.0快充與3A充電電流，並且區分對應蘋果Lightning、micro USB與USB-C三種連接頭規格，支援每秒480MB資料傳輸速率，更採用N52稀土磁鐵輔助接合固定，讓手環充電線在手腕上當做飾品配戴時，不會輕易鬆開掉落。

NILS 2.0手環充電線除了區分對應連接頭規格之外，其他差異僅在於手環長度，以及包含消光黑、紅酒紅、野莓紫、午夜藍、岩石灰、沙漠金、可可咖啡在內7種不同配色選擇，連接線本身外層則是以強韌人造皮革包覆，並且以6股編織形式呈現時尚風格，讓使用者當做手環配戴也不致於顯得突兀。

▲區分「Solo」與「Duo」兩種長度，其餘規格基本上均相同
▲區分「Solo」與「Duo」兩種長度，其餘規格基本上均相同
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▲「Solo」與「Duo」僅差耶在連接線長度，後者可以在一般粗細的手腕上纏繞兩圈
▲「Solo」與「Duo」僅差耶在連接線長度，後者可以在一般粗細的手腕上纏繞兩圈
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▲「Solo」與「Duo」僅差別在連接線長度，後者可以在一般粗細的手腕上纏繞兩圈
▲「Solo」與「Duo」僅差別在連接線長度，後者可以在一般粗細的手腕上纏繞兩圈
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▲「Solo」與「Duo」僅差別在連接線長度，後者可以在一般粗細的手腕上纏繞兩圈
▲「Solo」與「Duo」僅差別在連接線長度，後者可以在一般粗細的手腕上纏繞兩圈
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而連接線總計有「Solo」、「Duo」兩種不同長度版本，前者細分為21公分、23公分與25公分規格，後者則區分為39公分、43公分、47公分與51公分，使用者可以將較長版本透過兩次纏繞方式配戴於手腕上，或是直接當做項鍊使用。線材本身採用防塵、防水設計，並且加上一定防鏽處理，但若是淋到水的話，還是要記得先把線材連接頭擦乾，避免造成充電設備短路。

NILS 2.0手環充電線與第一代產品一樣，主要是針對隨身攜帶充電線收納困擾，因此將充電線做成手環飾品形式，讓使用者能隨身配戴，並且在需要時取下使用，標榜相容市面上絕大部分的裝置，滿足充電或傳輸數據使用需求，更透過3D列印輔助設計，讓第二代產品接頭銜接卡榫更為密合、不易脫落，同時加上些微彎曲弧度，讓手腕配戴更為舒適。

▲連接頭增加一些彎曲弧度，藉此更貼合手腕表面
▲連接頭增加一些彎曲弧度，藉此更貼合手腕表面
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▲相比第一代產品，此次在接合部分加上N52稀土磁鐵，透過磁力輔助接合穩固
▲相比第一代產品，此次在接合部分加上N52稀土磁鐵，透過磁力輔助接合穩固
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▲連接USB連接埠端採扁平接頭設計，方便在電腦端、行動電源端插拔
▲連接USB連接埠端採扁平接頭設計，方便在電腦端、行動電源端插拔
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▲區分蘋果Lightning、micro USB，以及USB-C三種常見連接埠規...
▲區分蘋果Lightning、micro USB，以及USB-C三種常見連接埠規格
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以NILS 2.0手環充電線的設計，不僅希望能將原本不起眼的充電線與手腕飾品結合，讓科技產品也能化身時尚配件，同時更可藉由隨身配戴化解臨時需要充電線的尷尬情況。

目前NILS 2.0手環充電線已經在Kickstarter集資網站完成集資，並且從今年11月開始陸續項全球市場供貨，而台灣地區則是由一起實驗藉由嘖嘖網站進行集資，預計在2020年3月出貨。

▲連接行動電源幫手機充電，傳輸資料也能對應最高每秒480MB傳輸速度
▲連接行動電源幫手機充電，傳輸資料也能對應最高每秒480MB傳輸速度
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▲原廠盒裝會附上收納袋，方便使用者在未配戴時妥善收納
▲原廠盒裝會附上收納袋，方便使用者在未配戴時妥善收納
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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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