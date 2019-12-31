三星在台接續推出支援4G LTE連網的Galaxy Tab S6

先前僅先在台灣市場推出純Wi-Fi連接版本的Galaxy Tab S6，稍早再由台灣三星宣布推出4G LTE連接版本，預計推出冰川藍、霧岩灰兩款配色，並且以建議售價新台幣26990元在台上市，將在2020年1月15日於三星體驗館、三星智慧館、三星商城等全台指定通路銷售。

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外觀部分，4G LTE連接版本與純Wi-Fi連接版本並無明顯差異，僅差別在增加SIM卡插槽，硬體規格同樣採用10.5吋、WQXGA解析度的Super AMOLED螢幕，另外則採用Qualcomm Snapdragon 855處理器，並且搭載6GB記憶體與128GB儲存容量，並且支援以micro SD記憶卡額外擴充1TB儲存容量，而電池容量一樣是7040mAh，機身也搭載四組AKG擴音喇叭。

S Pen同樣支援以藍牙連接的遠端遙控功能，可藉由S Pen操作自拍，或是錄影等多媒體控制功能，而S Pen也能透過無線充電補充電量，約可在10分鐘內快速充入10小時左右的續航電力。

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機身也採用5.7mm厚度設計，機身背面採用角度可調立架設計，讓使用者能依照不同角度操作，背面則提供能以磁吸方式固定S Pen設計。相機部分，Galaxy Tab S6成為三星首次搭載超廣角規格在內雙鏡頭相機模組的平板裝置，更可藉由NPU與人工智慧演算技術讓使用者輕易拍出更好照片。

配合在台上市，在2020年1月15日起至2月2日指定期間購買Galaxy Tab S6系列，並且加新台幣688元登錄，即可額外享有星春限定書本式鍵盤皮套與藍牙滑鼠組，而在2020年1月1日起至2月29日指定期間內購買Galaxy Tab S6系列或Galaxy Tab S5e，同樣會加贈書本式皮套及Youtube Premium免費使用四個月。

至於先前已經在南韓地區預告準備推出的Galaxy Tab S6 5G連網版本，目前則暫時尚未有在台推出計畫。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》