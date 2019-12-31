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LG首款室內園藝設備 讓你在家自動化種菜

2019-12-31 11:13楊又肇

LG稍早宣布以旗下家電專利技術開發首款室內時蔬植栽器，藉此讓消費者能在自家環境栽種健康食材，並且便利的自動化形式控制光照、溫度以及供水控制系統。

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此款室內園藝設備預計會在CES 2020期間展示，藉此呼應近期興盛的室內園藝運動，透過多合一種籽組合包和生長監控應用程式，以及光照、溫度與供水控制系統，讓消費者能透過此款直立式室內園藝設備以自動化形式進行栽種，並且種植各類健康食材。

除了讓消費者能自行栽種健康食材，並且能在全年栽種清脆且新鮮的草本香料或時蔬，適合目前越來越重視食安健康的都市居民，或是追求健康綠色生活的族群使用。

LG強調此款室內時蔬植栽器將能依照每日氣溫變化，調節隔離箱內溫度，並且透過LED燈、強制空氣循環系統與虹吸式水量管理機制，讓種籽能快速成長為食譜原料，同時也能容納24個多合一種籽組合套裝，藉此對應多樣化自耕食材需求。

同時，LG也透過旗下專利技術針對不同植物分配水量，避免產生藻類或難聞氣味，讓天然草本及葉菜類植物能安全生長，並且配合手機app協助管理、監控作物，在生長過程中提供實用的逐步指南，以確保每次都能成功採收。

而多合一種籽組合套裝內含種籽、泥炭土及肥料，則是針對立即栽種設計，初期提供的種籽組合套裝將涵蓋20種不同品種，其中包含蘿蔓、萵苣、芝麻菜、菊苣和羅勒等實用蔬菜。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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