Intel預計在CES 2020揭曉26款代號「Comet Lake-S」的桌機版處理器

沒意外的話，Intel應該會在接下來的CES 2020期間揭曉以Comet Lake-S為代號的第10代Core i系列桌機版處理器，其中將搭配Intel新款400系列晶片組主機板，以及全新LGA1200 Socket接口設計。

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依照目前消息指出，Intel預計推出的第10代Core i系列桌機版處理器，除了以Comet Lake-S作為代號，總計會有26款型號規格推出，並且提供6款晶片組作為搭配使用，同時接口改為全新LGA1200 Socket設計，因此無法與先前300系列晶片組相容使用。

不過，Comet Lake-S系列處理器依然採用Intel旗下改良版本的14nm製程設計，同時也將核心數量增加至10核，並且對應20線程運算模式，型號命名方式也預期跟進筆電款處理器，採用全新5位數命名，但一樣區分Core i3、Core i5、Core i7與Core i9等級。

(圖／擷自informática cero網站) 分享 facebook

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除了對應一般桌機使用款式，Intel也預期推出對應效能需求、支援超頻的K系列版本，另外也包含對應AIO等裝置使用的型號T結尾節電款式，針對一般入門使用需求也同樣提供Pentium與Celeron規格。

至於熱設計功耗則預期包含125W、65W與35W三種基礎設計，其中125W規格可透過降頻方式讓熱設計功耗維持在95W，而35W規格則可控制在25W，藉此對應不同產品設計使用需求，例如在強調輕薄的裝置內標榜採用Core i9處理器規格。

此次推出的處理器產品中，Core i9規格將會有3款設計，分別對應125W、65W與35W，均採用10核心、20線程，並且採用20MB的L3快取設計。而Core i7系列也同樣區分125W、65W與35W設計，採用8核心、16線程與16MB的L3快取設計。

Core i5系列則包含7款規格，其中僅有一款採125W設計，其餘包含3款65W設計與3款35W設計款式，均採用6核心、12線程與12MB的L3快取設計。Core i3系列則區分5款設計，包含3款65W、2款35W設計，均採4核心、8縣程與4MB的L3快取記憶體設計，加入支援DDR4-2666記憶體。

另外，Pentium系列則提供5款設計，分別包含3款65W與2款35W設計，均採用雙核心、4線程與4MB L3快取記憶體設計，並且將整合式顯示卡提升為GT2規格。Celeron系列則提供3款設計，包含2款65W與1款35W設計，提供雙核心、雙線程與2MB L3快取記憶體設計，整合式顯示卡仍維持GT1規格，支援DDR4-2400記憶體。

晶片組部分，分別會推出入門工作站主機板使用的W480晶片組，以及企業等級主機板使用的Q470晶片組，以及針對高階效能使用的Z490晶片組，主流市場則會提供H470與B460晶片組，至於入門款式則會提供H470晶片組，將會取代先前推出的C246、Q370、Z370、Z390、H370、B360、B365、H310與H310C晶片組。

功能方面，預期將會加入Velocity Boost超頻加速功能，但應該僅限特定款式處理器使用，例如未鎖頻的K系列，其他部分則預期整合Thunderbolt 3.0、Wi-Fi 6、支援2.5Gbps有線網路，以及RST快速儲存技術，但部分功能將會看主機板廠商是否在產品加入。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》