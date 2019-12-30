蘋果最新Mac Pro可削蘿蔔絲？日本Youtuber傑作網大讚

日本Youtuber瀬戸弘司，用最新的Mac Pro挑戰削蘿蔔絲。圖/ 瀬戸弘司 / Koji Seto 分享 facebook

蘋果公司在今年夏天發表的Mac Pro，主打高效能、擴充性及可訂製性，最頂規價格甚至直逼台幣180萬，受到各界高度關注。過去就有網友認為Mac Pro新機身表面上密布的孔洞，就像是廚房用具刨絲器一般，近日有日本Youtuber真的用剛到手的Mac Pro削蘿蔔絲，還大讚「真的很好吃！」

全新的Mac Pro在今年6月的全球開發者大會（WWDC）首度登場，放棄了原有的圓筒造型，改為方形的塔式設計，質感依舊，但機身表面上密佈的孔洞，有人覺得像刨絲器，更有大批的網友直呼：「密集恐懼症發作啦！」近日日本的人氣Youtuber瀬戸弘司則突發其想，在社群媒體上傳了一段用Mac Pro來削蘿蔔絲的影片。

從影片中可以看到，瀬戸弘司大力地將已削皮的白蘿蔔摩擦Mac Pro機身上的孔洞，就像用刨絲器一樣，蘿蔔絲一小塊、一小塊的掉了下來。一開始僅用單手扶住機身的瀬戸弘司，削到一半發現不好固定機身，直接用新型Mac Pro上標配的手把來固定，瀬戸弘司笑稱：「難不成這個手把就是讓我拿來固定的嗎？」並直接品嚐了用Mac Pro削出來的蘿蔔絲，雖然比一般刨絲器削出來的大塊一些，但瀬戸弘司直呼：「超級美味！」

眼看真的可以用Mac Pro來削蘿蔔絲，瀬戸弘司直接再繼續削，還拿出烤鯖魚來搭配，搞笑的片段讓這段影片的觀看人數高達68萬！有網友還搞笑的為瀬戸弘司上「英文字幕」，字幕上寫著「I'm sorry Apple!」不少網友也紛紛表示，下次要來嘗試用Mac Pro削薑、蘋果、起司等食材；有網友也指出這絕對是瀬戸弘司的「年度傑作！」。