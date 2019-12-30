親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

蘋果最新Mac Pro可削蘿蔔絲？日本Youtuber傑作網大讚

2019-12-30 19:11聯合新聞網 綜合報導

日本Youtuber瀬戸弘司，用最新的Mac Pro挑戰削蘿蔔絲。圖/瀬戸弘司 ...
日本Youtuber瀬戸弘司，用最新的Mac Pro挑戰削蘿蔔絲。圖/瀬戸弘司 / Koji Seto
分享

蘋果公司在今年夏天發表的Mac Pro，主打高效能、擴充性及可訂製性，最頂規價格甚至直逼台幣180萬，受到各界高度關注。過去就有網友認為Mac Pro新機身表面上密布的孔洞，就像是廚房用具刨絲器一般，近日有日本Youtuber真的用剛到手的Mac Pro削蘿蔔絲，還大讚「真的很好吃！」

全新的Mac Pro在今年6月的全球開發者大會（WWDC）首度登場，放棄了原有的圓筒造型，改為方形的塔式設計，質感依舊，但機身表面上密佈的孔洞，有人覺得像刨絲器，更有大批的網友直呼：「密集恐懼症發作啦！」近日日本的人氣Youtuber瀬戸弘司則突發其想，在社群媒體上傳了一段用Mac Pro來削蘿蔔絲的影片。

-

從影片中可以看到，瀬戸弘司大力地將已削皮的白蘿蔔摩擦Mac Pro機身上的孔洞，就像用刨絲器一樣，蘿蔔絲一小塊、一小塊的掉了下來。一開始僅用單手扶住機身的瀬戸弘司，削到一半發現不好固定機身，直接用新型Mac Pro上標配的手把來固定，瀬戸弘司笑稱：「難不成這個手把就是讓我拿來固定的嗎？」並直接品嚐了用Mac Pro削出來的蘿蔔絲，雖然比一般刨絲器削出來的大塊一些，但瀬戸弘司直呼：「超級美味！」

眼看真的可以用Mac Pro來削蘿蔔絲，瀬戸弘司直接再繼續削，還拿出烤鯖魚來搭配，搞笑的片段讓這段影片的觀看人數高達68萬！有網友還搞笑的為瀬戸弘司上「英文字幕」，字幕上寫著「I'm sorry Apple!」不少網友也紛紛表示，下次要來嘗試用Mac Pro削薑、蘋果、起司等食材；有網友也指出這絕對是瀬戸弘司的「年度傑作！」。

有網友還幫瀬戸弘司配上搞笑的英文字幕。圖/Twitter
有網友還幫瀬戸弘司配上搞笑的英文字幕。圖/Twitter
分享

YouTuber蘋果電腦Mac Pro

延伸閱讀

請老公加熱麵條「整包好好丟下去」 她滿臉問號

延長線多久要換？ 網友驚：我家已用超過十年

她買手機保護貼 打開箱子驚見賣家留紙條怒嗆

打開微波食品雞蛋爆炸 他右眼遭蛋黃噴濺「險些...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

新年禮物就是你了！AirPods Pro今起官網開賣

2019-12-30 10:52

AirPods續航力變很差？國外網友一招讓電力起死回生

2019-12-28 20:58

AirPods Pro、16吋MacBook Pro悄悄在台灣蘋果官網開放訂購

2019-12-30 19:07

用原力保護你的手機！ 犀牛盾 X《星際大戰》手機保護殼

2019-12-30 09:28

LG新款soundbar喇叭 將可透過人工智慧校準最佳音色

2019-12-29 11:43

Anker推出第一款符合MFI認證的外接閃光燈 讓iPhone拍攝影像更明亮

2019-12-29 11:43

Teslasuit Glove是一款可在虛擬環境感受觸覺、物理阻力的手套操作設備

2019-12-28 08:00

AirPods Pro預售日一延再延 露天跨境電商搶先促銷

2019-12-24 12:33

台灣大myAir 助攻國家級醫學研究

2019-12-24 10:59

LG跟進推出一款可節省桌面佔用空間的螢幕 不用時可貼合牆壁

2019-12-23 10:09

三星預計在CES 2020推出「NEON」 提供沉浸式智慧體驗

2019-12-23 10:08

GoPro推出支援HERO8 Black 與一般相機使用的Light Mod配件

2019-12-23 10:07

純白徠卡M10-P相機限量登場 每個細節都太美了！

2019-12-20 11:54

ZigBee聯盟推新技術規格 蘋果、亞馬遜、Google物聯網裝置將能彼此互連

2019-12-20 10:42

AMD開源支援CPU多線程運算的FEMFX項目 模擬真實物理反應互動效果

2019-12-20 10:41

最佳耶誕禮就是它！遠傳愛講定位手表 語音助理就能通

2019-12-19 18:14

大螢幕追劇夯！觀看流量僅次於平板、手機

2019-12-19 16:41

遠傳攜手高通推智慧錶 年銷量拚破萬

2019-12-19 14:24

他想買無線充電放公司 網友揭原因勸退：手機會過熱

2019-12-19 11:18

維修網站拆解Mac Pro讚：這是蘋果史上最好維修的產品！

2019-12-18 16:47

德州組裝的新款Mac Pro可能僅在美國境內銷售 其餘仍是中國組裝

2019-12-18 08:54

Philips Hue系列智慧連網燈具產品 將使戶外場景也能多彩多姿

2019-12-17 09:00

Intel打造僅有手掌大小的光達 讓機器人、自駕車建立精準環境感知

2019-12-16 11:43

保留配戴輕盈 Bosch讓一般眼鏡化作可投放即時資訊的智慧穿戴裝置

2019-12-15 11:42

LG公布2020年款gram系列輕薄筆電 換上第10代Core i系列處理器

2019-12-15 11:42

不用下床就可關燈的手指機器人！傳統家電都能變身智慧家電

2019-12-14 21:20

高通S865跑分出爐！效能提升25% 但還是小輸蘋果A13晶片

2019-12-14 21:01

小米行動電源3開箱！無線充電還能同時充三裝置 售價僅845元

2019-12-14 17:26

Intel採大小核架構Lakefield處理器 可能明年更新設計推出

2019-12-14 15:20

Canon攜手AIMobile 用影像識別、AI技術落實城市智慧交通

2019-12-13 14:38

Sony透過多畫素共用透鏡設計 改善相機低光拍攝與對焦精度

2019-12-13 14:38

蘋果釋出更新改善16吋MacBook Pro異音問題 但似乎未完全修復

2019-12-13 14:36

iOS 13.3暗示 蘋果準備推出新款Powerbeats 4耳機

2019-12-12 09:06

WD在台推出 對應NAS裝置快取使用的Red SSD等新品

2019-12-12 08:59

Google更新ARCore 讓擴增實境物件也能以更真實方式呈現

2019-12-12 08:58

NVIDIA藉由人工智慧技術 讓2D平面影像轉換成擬真3D物件

2019-12-12 08:57

Intel推出代號Horse Ridge的低溫控制量子處理器 讓量子運算進入商用

2019-12-12 08:56

區分塔式與機架式的新款Mac Pro 連同Pro Display XDR顯示器一起開賣

2019-12-11 17:31

趕在聖誕節前 小米推出手持吸塵器、新掃拖機器人與電動牙刷等新品

2019-12-11 17:24
看更多

熱門文章

新年禮物就是你了！AirPods Pro今起官網開賣

2019-12-30 10:52

消息指稱 Sony最快明年3月開放PS5預購、新款控制器即將對外公開

2019-12-30 09:26

「最強蘋果分析師」直言 明年推4款5G iPhone

2019-12-30 16:26

用原力保護你的手機！ 犀牛盾 X《星際大戰》手機保護殼

2019-12-30 09:28

蘋果最新Mac Pro可削蘿蔔絲？日本Youtuber傑作網大讚

2019-12-30 19:11

華碩超大方 元月起買華碩兩款手機送耳機！

2019-12-30 16:31

京東方有可能明年開始 成為iPhone面板供應商之一

2019-12-30 09:28

AirPods Pro、16吋MacBook Pro悄悄在台灣蘋果官網開放訂購

2019-12-30 19:07

Microsoft 365訂閱服務面向消費市場 使用模式更具彈性

2019-12-30 09:27

三星C-Lab新創發展項目 將再次於CES 2020展示成果

2019-12-30 09:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top