AirPods Pro、16吋MacBook Pro悄悄在台灣蘋果官網開放訂購

繼日前悄悄在Apple Store實際展示Pro Display XDR顯示器之後，蘋果稍早也悄悄開放16吋MacBook Pro及AirPods Pro於台灣市場上架銷售。

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不過，由於AirPods Pro目前在全球市場仍處於缺貨狀態，因此預期在台灣地區也會以相當少量形式供貨，例如原本一開始在蘋果官網看見出貨時間為2020年1月15日，但短時間內的出貨時間馬上就變成2月5日以後，顯然有可能再次面臨當初AirPods剛開放銷售時一機難求的情況。

而就筆者近期走訪日本、美國與中國地區的Apple Store，幾乎都呈現缺貨情況，僅有少部分幸運消費者剛好碰上店內還有庫存。而此次在台灣開放訂購，暫時僅開放線上頁面下單購買，並未開放實體店面取貨，意味可能還要等一段時間才會開放實體店面展售。

以AirPods Pro的設計與售價來看，除了維持AirPods系列耳機容易與iPhone機種配對使用，加上音質與此次加入降噪功能均有不錯表現，同時相比市售降噪耳機價格其實沒有太大差異，甚至還比全罩式耳機方便使用，因此吸引不少消費者購買。

至於目前也同樣在台灣市場開放銷售的16吋MacBook Pro，則是確定提供搭載運作時脈為2.6GHz、採6核心設計的Intel第9代Core i7處理器，搭配AMD Radeon Pro 5300M專業繪圖卡與512GB儲存容量版本，以及運作時脈為2.3GHz、採8核心設計的Intel第9代Core i7處理器，採用AMD Radeon Pro 5500M專業繪圖卡與1TB儲存容量版本，顏色則區分太空灰與銀色兩種設計。

兩種規格版本均配置16GB記憶體，但最高可選擇擴充至64GB容量，其他如處理器、繪圖卡記憶體規格，以及儲存容量都能進一步加價客製化調整，就連鍵盤也同樣提供選擇中文、英文或其他語言版本鍵盤配置，軟體部分也能預先安裝Final Cut Pro X或Logic Pro X。

由於不像AirPods Pro有缺貨問題，因此16吋MacBook Pro最快出貨時間會安排在2020年的1月3日，但一樣暫時未提供實體店面取貨，僅能透過蘋果官網訂購。

另外，雖然Pro Display XDR顯示器已經悄悄在Apple Store店面展示，同時也開放官網訂購，但Mac Pro目前則尚未確認正式在台開放銷售日期，僅確認售價將從新台幣18萬9900元起跳，甚至可以購買可當做伺服器使用的機架設計版本，但每種款式僅限每人最多購買5台。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》