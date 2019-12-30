親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

AirPods Pro、16吋MacBook Pro悄悄在台灣蘋果官網開放訂購

2019-12-30 19:07楊又肇

繼日前悄悄在Apple Store實際展示Pro Display XDR顯示器之後，蘋果稍早也悄悄開放16吋MacBook ProAirPods Pro於台灣市場上架銷售。

分享

不過，由於AirPods Pro目前在全球市場仍處於缺貨狀態，因此預期在台灣地區也會以相當少量形式供貨，例如原本一開始在蘋果官網看見出貨時間為2020年1月15日，但短時間內的出貨時間馬上就變成2月5日以後，顯然有可能再次面臨當初AirPods剛開放銷售時一機難求的情況。

而就筆者近期走訪日本、美國與中國地區的Apple Store，幾乎都呈現缺貨情況，僅有少部分幸運消費者剛好碰上店內還有庫存。而此次在台灣開放訂購，暫時僅開放線上頁面下單購買，並未開放實體店面取貨，意味可能還要等一段時間才會開放實體店面展售。

以AirPods Pro的設計與售價來看，除了維持AirPods系列耳機容易與iPhone機種配對使用，加上音質與此次加入降噪功能均有不錯表現，同時相比市售降噪耳機價格其實沒有太大差異，甚至還比全罩式耳機方便使用，因此吸引不少消費者購買。

至於目前也同樣在台灣市場開放銷售的16吋MacBook Pro，則是確定提供搭載運作時脈為2.6GHz、採6核心設計的Intel第9代Core i7處理器，搭配AMD Radeon Pro 5300M專業繪圖卡與512GB儲存容量版本，以及運作時脈為2.3GHz、採8核心設計的Intel第9代Core i7處理器，採用AMD Radeon Pro 5500M專業繪圖卡與1TB儲存容量版本，顏色則區分太空灰與銀色兩種設計。

兩種規格版本均配置16GB記憶體，但最高可選擇擴充至64GB容量，其他如處理器、繪圖卡記憶體規格，以及儲存容量都能進一步加價客製化調整，就連鍵盤也同樣提供選擇中文、英文或其他語言版本鍵盤配置，軟體部分也能預先安裝Final Cut Pro X或Logic Pro X。

由於不像AirPods Pro有缺貨問題，因此16吋MacBook Pro最快出貨時間會安排在2020年的1月3日，但一樣暫時未提供實體店面取貨，僅能透過蘋果官網訂購。

另外，雖然Pro Display XDR顯示器已經悄悄在Apple Store店面展示，同時也開放官網訂購，但Mac Pro目前則尚未確認正式在台開放銷售日期，僅確認售價將從新台幣18萬9900元起跳，甚至可以購買可當做伺服器使用的機架設計版本，但每種款式僅限每人最多購買5台。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

太空

延伸閱讀

超好用iPhone鍵盤輸入密技！快學會這幾招...

Mini LED商機將爆發

超微點火 概念股發威

蘋果釋出更新改善16吋MacBook Pro...

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

蘋果最新Mac Pro可削蘿蔔絲？日本Youtuber傑作網大讚

2019-12-30 19:11

新年禮物就是你了！AirPods Pro今起官網開賣

2019-12-30 10:52

AirPods續航力變很差？國外網友一招讓電力起死回生

2019-12-28 20:58

用原力保護你的手機！ 犀牛盾 X《星際大戰》手機保護殼

2019-12-30 09:28

LG新款soundbar喇叭 將可透過人工智慧校準最佳音色

2019-12-29 11:43

Anker推出第一款符合MFI認證的外接閃光燈 讓iPhone拍攝影像更明亮

2019-12-29 11:43

Teslasuit Glove是一款可在虛擬環境感受觸覺、物理阻力的手套操作設備

2019-12-28 08:00

AirPods Pro預售日一延再延 露天跨境電商搶先促銷

2019-12-24 12:33

台灣大myAir 助攻國家級醫學研究

2019-12-24 10:59

LG跟進推出一款可節省桌面佔用空間的螢幕 不用時可貼合牆壁

2019-12-23 10:09

三星預計在CES 2020推出「NEON」 提供沉浸式智慧體驗

2019-12-23 10:08

GoPro推出支援HERO8 Black 與一般相機使用的Light Mod配件

2019-12-23 10:07

純白徠卡M10-P相機限量登場 每個細節都太美了！

2019-12-20 11:54

ZigBee聯盟推新技術規格 蘋果、亞馬遜、Google物聯網裝置將能彼此互連

2019-12-20 10:42

AMD開源支援CPU多線程運算的FEMFX項目 模擬真實物理反應互動效果

2019-12-20 10:41

最佳耶誕禮就是它！遠傳愛講定位手表 語音助理就能通

2019-12-19 18:14

大螢幕追劇夯！觀看流量僅次於平板、手機

2019-12-19 16:41

遠傳攜手高通推智慧錶 年銷量拚破萬

2019-12-19 14:24

他想買無線充電放公司 網友揭原因勸退：手機會過熱

2019-12-19 11:18

維修網站拆解Mac Pro讚：這是蘋果史上最好維修的產品！

2019-12-18 16:47

德州組裝的新款Mac Pro可能僅在美國境內銷售 其餘仍是中國組裝

2019-12-18 08:54

Philips Hue系列智慧連網燈具產品 將使戶外場景也能多彩多姿

2019-12-17 09:00

Intel打造僅有手掌大小的光達 讓機器人、自駕車建立精準環境感知

2019-12-16 11:43

保留配戴輕盈 Bosch讓一般眼鏡化作可投放即時資訊的智慧穿戴裝置

2019-12-15 11:42

LG公布2020年款gram系列輕薄筆電 換上第10代Core i系列處理器

2019-12-15 11:42

不用下床就可關燈的手指機器人！傳統家電都能變身智慧家電

2019-12-14 21:20

高通S865跑分出爐！效能提升25% 但還是小輸蘋果A13晶片

2019-12-14 21:01

小米行動電源3開箱！無線充電還能同時充三裝置 售價僅845元

2019-12-14 17:26

Intel採大小核架構Lakefield處理器 可能明年更新設計推出

2019-12-14 15:20

Canon攜手AIMobile 用影像識別、AI技術落實城市智慧交通

2019-12-13 14:38

Sony透過多畫素共用透鏡設計 改善相機低光拍攝與對焦精度

2019-12-13 14:38

蘋果釋出更新改善16吋MacBook Pro異音問題 但似乎未完全修復

2019-12-13 14:36

iOS 13.3暗示 蘋果準備推出新款Powerbeats 4耳機

2019-12-12 09:06

WD在台推出 對應NAS裝置快取使用的Red SSD等新品

2019-12-12 08:59

Google更新ARCore 讓擴增實境物件也能以更真實方式呈現

2019-12-12 08:58

NVIDIA藉由人工智慧技術 讓2D平面影像轉換成擬真3D物件

2019-12-12 08:57

Intel推出代號Horse Ridge的低溫控制量子處理器 讓量子運算進入商用

2019-12-12 08:56

區分塔式與機架式的新款Mac Pro 連同Pro Display XDR顯示器一起開賣

2019-12-11 17:31

趕在聖誕節前 小米推出手持吸塵器、新掃拖機器人與電動牙刷等新品

2019-12-11 17:24
看更多

熱門文章

新年禮物就是你了！AirPods Pro今起官網開賣

2019-12-30 10:52

消息指稱 Sony最快明年3月開放PS5預購、新款控制器即將對外公開

2019-12-30 09:26

「最強蘋果分析師」直言 明年推4款5G iPhone

2019-12-30 16:26

用原力保護你的手機！ 犀牛盾 X《星際大戰》手機保護殼

2019-12-30 09:28

蘋果最新Mac Pro可削蘿蔔絲？日本Youtuber傑作網大讚

2019-12-30 19:11

華碩超大方 元月起買華碩兩款手機送耳機！

2019-12-30 16:31

京東方有可能明年開始 成為iPhone面板供應商之一

2019-12-30 09:28

AirPods Pro、16吋MacBook Pro悄悄在台灣蘋果官網開放訂購

2019-12-30 19:07

Microsoft 365訂閱服務面向消費市場 使用模式更具彈性

2019-12-30 09:27

三星C-Lab新創發展項目 將再次於CES 2020展示成果

2019-12-30 09:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top