用原力保護你的手機！ 犀牛盾 X《星際大戰》手機保護殼

先前推出多款對應iPhone系列機種，同時也針對Google Pixel系列、三星Galaxy及華碩ZenFone系列機種提供保護殼配件的犀牛盾，稍早因應電影《星際大戰 9部曲：天行者的崛起》宣布攜手迪士尼，透過取得授權打造40款不同《星際大戰》主題圖像的Mod NX模組化手機殼，同時也提供SolidSuit一體成形背蓋殼款式，讓使用者能讓手機換上《星際大戰》主題風格，並且確保手機安全。

犀牛盾與迪士尼合作取得授權的《星際大戰》手機保護殼 分享 facebook

犀牛盾此次取得授權是以最早期的《星際大戰 三部曲》內容為主，因此內容圖像會以達斯維達、風暴兵、千年鷹號、X-Wing、鈦戰機、R2-D2、C3PO或丘巴卡在內角色或飛行載具為主，讓老星戰迷能有更加懷念感受。

不過，在迪士尼授權圖像內容就未包含前傳性質的故事涵蓋角色，同時也不包含後來拍攝的電影角色，例如凱羅忍、芮、BB-8等，主要圍繞在早期《星際大戰 三部曲》所出現角色。

包裝上採用《星際大戰》圖像與標誌設計 分享 facebook

背面同樣印製《星際大戰》標誌 分享 facebook

此次取得的是Mod NX款式保護殼，背板同樣採用可拆卸更換設計，而相比先前犀牛盾設計的背板印製效果，此次與迪士尼合作的背板更採用立體質感印製，讓圖像更為立體，同時也兼具耐用效果 分享 facebook

而《星際大戰》系列圖款適用的SolidSuit、Mod NX手機殼，基本上與先前推出款式相同，按鍵部分均採可拆設計，讓使用者可以根據圖款或喜好，自由替換上與手機殼本體顏色不同的按鍵，藉此增加個人特色，同時Mod NX背板更可拆卸更換，但邊框部分則與一般Mod NX系列保護殼相同，並未特別加上《星際大戰》相關元素。

但與犀牛盾提供客製化印製的背板，此次推出的《星際大戰》系列圖款更採用特殊材質以立體印刷設計，讓使用者有不同觸感、立體視覺感受之外，更能對應更耐用特性，材質同樣以無毒無雙酚A (BPA)的PU材質打造。

目前星際大戰系列授權手機殼已正式於犀牛盾官方網站販售，包括SolidSuit一體成形背蓋手機殼、SolidSuit立體版、可替換背板的Mod NX模組化手機殼，於官網結帳時輸入折扣碼「19PMD-SW」還可享有星戰迷專屬優惠。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》