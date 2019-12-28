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AirPods續航力變很差？國外網友一招讓電力起死回生

2019-12-28 20:58電獺少女

回家把第一代的 AirPods 拿來試試看

看可不可以讓電力起死回生～～

蘋果在2016年底推出AirPods第一代，當時買第一代的人應該都默默感覺到AirPods的電力在慢慢消退，續航已經不如一開始這麼好，美國論壇Reddit就有一名網友分享，因為續航下降到大概1.5小時，原本他打算要汰換掉他的AirPods了，但他最後嘗試了一招讓他的 AirPods 電力起死回生，就省下一筆換新耳機的錢啦！

這名 Reddit 網友表示，他三年前買了第一代的 AirPods，隨著使用時間 AirPods 的電力也在慢慢下降，到後來續航剩 1.5 小時就要充一次電，他感到非常沮喪。在他計畫要丟掉 AirPods 之前，他決定再給它們一次機會，三個步驟：（1）他重置 AirPods 的充電盒（就是按住背面白色按鈕 10 秒鐘以上）（2）把兩隻耳機、充電盒，以正常使用的方式把電力消耗完 （3）電力都消耗完全後把耳機放進充電盒，並幫他們充電至電力全滿 100%

經過這樣的步驟，AirPods 的續航真的恢復不少，Reddit 網友認為重置、放電、充電的這個方法似乎重新校準了電池壽命的測量系統，續航不再只剩 1.5 小時，現在大概可以撐 3-3.5 小時，而且以前有一支 AirPods 的電力會消耗得比另一支快，現在耗電變得很平均

分享

在底下的留言真的有網友照著這個方法做，成功挽救它的 AirPods，但當然也有這個方法對他的 AirPods 沒用的案例。貝爾爸也有第一代的 AirPods，用了 2、3 年他也覺得續航變很差，如果大家有遇到這樣的問題，不妨在丟掉之前可以試試看這個方法，如果...續航沒有因此恢復，我覺得就可以直接換一副新耳機了 XD 畢竟 AirPods 電池維修服務，過保後每支要 2,290，不如直接買新耳機吧！

（新聞來源：Reddit

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

RedditAirPods藍牙耳機

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