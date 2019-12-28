Teslasuit Glove是一款可在虛擬環境感受觸覺、物理阻力的手套操作設備

先前推出同名全身觸覺反饋裝置的英國團隊Teslasuit，稍早再度宣布推出可識別自然手勢，甚至能讓使用者手部感受虛擬環境中所產生觸覺、阻力的手套設備Teslasuit Glove，同時還能藉由手套中的生物識別元件偵測使用者當下脈搏等數據，藉此與虛擬環境中的物件產生進一步互動。

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Teslasuit預計在明年初的CES 2020對外展示此項手套設備，但尚未開放實際體驗，原因在於此款設備仍處於測試階段，暫時現場僅能提供體驗可識別全身動作與觸覺反饋的Teslasuit。

而此次推出的Teslasuit Glove，是以Wi-Fi方式與Teslasuit設備連接，除了透過手指外部類骨骼設計產生阻力或拉力感受，同時也能藉由手指端的電極陣列產生類似觸覺感受，整體上可以產生持握物體，或是在虛擬環境中與物件互動所產生手部感受。

至於Teslasuit Glove本身還可以偵測使用者脈搏、血氧含量等數據，藉此反應呈現不同觸覺、力道感受，甚至可以進一步反應在全身觸覺反應。

在實際應用部分，Teslasuit Glove不僅能應用在遊戲內容，甚至可以套用在需要進一步手指細部操作的車輛維護、醫療執刀等模擬訓練使用。

過去也有不少類似可識別手指動作，讓使用者可在虛擬環境中以自然手勢進行操作的手套設備，例如先前曾經介紹的Manus VR，以及HaptX等，而Tesla Studios打造的Teslasuit Glove，則是能額外提供不同阻力與指尖觸覺感受。

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Teslasuit：

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》