LG跟進推出一款可節省桌面佔用空間的螢幕 不用時可貼合牆壁

跟三星今年宣布推出標榜可節省桌面佔用空間的Space系列螢幕，LG稍早也在新推出的32吋螢幕UltraFine Ergo加入類似設計。

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不過，跟三星Space系列螢幕不同之處，LG這款螢幕採用可280度水平轉動設計，並且提供25度可調整俯角，藉此讓使用者能對應不同使用需求，不使用時也能讓螢幕與牆壁貼和，避免佔用桌面空間。

至於本身則採用4K IPS面板、95% DCI-P3色域覆蓋率、支援HDR10與AMD FreeSync畫面抗撕裂技術，並且支援5毫秒顯示反應時間，另外藉由單條USB-C連接線即可對應供電與連接顯示需求，本身也額外提供2組HDMI與1組DisplayPort連接埠，藉此對應更多使用需求。

而針對遊戲應用需求，LG也宣布推出27吋、34吋與38吋的UltraGear系列螢幕，型號分別為27GN950、34GN850與38GN950，基本上是以先前推出版本進行更新，其中27吋與38吋規格均支援DisplayHDR 600認證，但34吋則僅支援DisplayHDR 400認證，另外則是加入4K解析度、1毫秒顯示反應速度，以及可將144Hz畫面更新率超頻至160Hz，並且對應NVIDIA G-Sync技術規格。

此次同步推出的38吋曲面螢幕Curved UltraWide (38WN95C)，則採用解析度維3840 x1600的IPS面板，對應98% DCI-P3色域覆蓋率、144Hz畫面更新率，並且對應NVIDIA G-Sync技術規格與DisplayHDR 600認證，另外則是搭載1組Thunderbolt 3、2組HDMI，以及1組DisplayPort。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》