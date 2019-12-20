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AMD開源支援CPU多線程運算的FEMFX項目 模擬真實物理反應互動效果

2019-12-20 10:41楊又肇

相較NVIDIA提供的PhysX，以及微軟從Intel手中收購的Havok，AMD近年來似乎甚少在物理模擬技術應用著墨，但稍早宣布透過GitHub以開源形式提供使用的FEMFX，將可讓開發者以此打造貼近真實物理反應的場景物件互動效果。

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FEMFX將成為AMD推行的GPUOpen開源項目之一，並且可對應Houdini 3D繪圖軟體，以及Unreal Engine 4遊戲引擎使用，本身更可支援CPU多線程運算，因此搭配Ryzen或Ryzen Threadripper處理器都能發揮更好物理模擬運算效果。

而FEMFX相關應用，預期也會套用在接下來準備推出的新款Xbox Series X，以及PlayStation 5，藉此讓遊戲畫面物理擬真程度更高，搭配AMD未來也會加入的即時光影追跡效果，預期可以增加更逼真的視覺感受。

在這樣的情況下，或許將能進一步吸引更多遊戲開發者針對AMD硬體設計打造遊戲內容，並且同時套用在次世代遊戲主機，以及更多PC遊戲內容，整體上對AMD硬體發展也會帶來正向發展。

不過，遊戲廠商也可能會視情況選擇在PC平台擴大與NVIDIA合作，藉此增加PC版本遊戲的視覺效果，另一方面也可能考量不同平台遊玩體驗與開發成本，反而採用居中的設計方案，因此AMD也不見得會因為開源FEMFX，進而吸引更多遊戲開發者支援，但卻有可能因此吸引更多內容創作者採用AMD顯示卡、處理器，作為擬真內容創作使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

AMD

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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