ZigBee聯盟推新技術規格 蘋果、亞馬遜、Google物聯網裝置將能彼此互連

蘋果、亞馬遜、Google在內業者稍早宣布與ZigBee聯盟 (ZigBee Alliance)共同宣布，將提出名為「Project Connected Home over IP」的技術規格，藉此讓不同物聯網連接規範能彼此互通。

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由於目前多數物聯網裝置均以不同規範運作，同時多半無法彼此連接互通，在部分情況甚至必須透過其他方式橋接才能達成彼此互連效果。

為了改善此類問題，不少物聯網裝置必須同時加入多種規範，例如昕諾飛 (Signify)推出的Philips Hue系列燈具，本身就同時支援亞馬遜Alexa、Google Home、蘋果HomeKit連接規範，但若是與其中一種連接規範綁定，就無法被其他連接規範裝置使用，對於一般連網家庭可能同時使用不同品牌裝置情況，實際上還是會面臨部分裝置無法串接互連的尷尬情況。

因此，除了LINE Things透過Beacon及藍牙方式，讓連網裝置能以JavaScript標準網頁技術彼此連接，此次由ZigBee聯盟主導，並且由旗下會員如IKEA、Legrand、恩智浦、Resideo、三星旗下SmartThings、施耐德電機、昕諾飛、Silicon Labs、Somfy，以及中國南京物聯加入的「Project Connected Home over IP」技術規格，則是以網路IP技術為基礎，讓所有連網裝置能彼此安全互連。

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而在蘋果、亞馬遜與Google大型物聯網應用業者也加入推動「Project Connected Home over IP」技術規格，預期將可讓多數物聯網裝置能夠彼此串接，而預期未來也可能吸引諸如小米在內同樣推行大量物聯網裝置的業者加入。

「Project Connected Home over IP」技術規格初期將會聚焦在諸如煙霧偵測設備，以及針對居家安全監控設備，預計在2020年下半年以開源形式對外公開使用，並且呼籲更多物聯網裝置業者加入支持。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》