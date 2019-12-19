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他想買無線充電放公司 網友揭原因勸退：手機會過熱

2019-12-19 11:18聯合新聞網 綜合報導

有網友想買一個無線充電版放公司，他認為無線充電非常方便，於是想詢問是否有網友也開...
有網友想買一個無線充電版放公司，他認為無線充電非常方便，於是想詢問是否有網友也開始在使用無線充電器。圖／ingimage
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現代科技越來越進步，不僅推出無線藍芽耳機可以在運動時聽音樂，還推出無線充電只要放上去就能充電，不用因怕拉到線而困擾。一名網友想買一個無線充電版放公司，他認為無線充電非常方便，搭機捷不需用隨時會斷的轉接器，直接放上去就好，於是想詢問是否有網友也開始在使用無線充電器了。

一名網友在「批踢踢實業坊」女人版發文，對於手機都放固定位置的他來說，無線充電真的很方便，桌上擺個直立式的手機座、床頭櫃也擺個不用對準的大型充電版，於是他也考慮買一個放在公司，心想「反正在公司的時間有80%都待在座位上」，且搭機捷也不需用隨時會斷的轉接器，直接放上即可，加上線才變成固定不動，也更方便藏線理線，於是想詢問網友們是否也已開始使用無線充電器。

沒想到網友們卻一致認為無線充電氣相當不實用，除了充電很慢以外手機也容易過熱，「充很慢，沒放好位置手機會很熱」、「慢死人了，等充飽要到民國幾年」、「一樣要接線啊，只是線從接手機改成接無線充電器而已，沒有比較方便就沒在用了，太慢了我都用18w快充」。

有網友也曾是愛用者，但後來認為並沒有想像中方便，每當放上去都得等1、2秒才會出現充電圖示，若沒有就要再重新放上去，「有時會有過熱問題，起床才發現手機超燙」，於是後來就不再使用。

有網友則認為還是有線充電器較實用，不僅充得快還可以邊充電邊使用手機，「還是用有線充比較快」、「沒有很方便欸，有時候就想要邊用邊充」、「用了一年多，只有睡覺時用…還是插線吧」、「在無線充電的效率還沒有決定性突破時，應該還算適合低用量的使用者吧」。

無線充電

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