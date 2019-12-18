維修網站拆解Mac Pro讚：這是蘋果史上最好維修的產品！

蘋果新款Mac Pro在滿分10分中拿到9分。圖／路透社 分享 facebook

果粉們或許都有個苦惱：雖然產品好用，一旦需要維修就很麻煩，不僅費用昂貴，可替換的零組件也難尋。不過，美國加州知名電子產品維修網站iFixit在最新公布的拆解報告中，蘋果新款Mac Pro在滿分10分中拿到9分！

根據The Verge報導，iFixit稱讚Mac Pro是「Fixmas miracle」，不僅機型容易打開、零組件高度模組化容易更換，甚至把維修順序按照編號直接標示在零組件上，同時也提供清晰易懂的圖表和說明手冊，讓維修更一目了然。

以前蘋果產品常被詬病維修不易，例如：蘋果最新款iPhone在iFixit上就只拿到6分，最新發佈的筆電得分更只有1分，遠遠低於微軟 Surface、Dell、三星、Acer等產品。

相較之下，Mac Pro不僅好拆卸、容易更換或升級零組件，科技媒體 9to5Mac 甚至曾經用第三方零組件成功升級 Mac Pro 的 RAM 記憶體。此外，iFixit也稱讚Mac Pro的某些用心設計，例如：在電源按鈕下方有一組彈彈簧針，電腦一被拆卸就會自動斷電。雖然這只是一個小小功能，卻充滿巧思。

而2013年的 Mac Pro也曾被iFixit評為8分，遠遠高於同時期的蘋果其他產品。

儘管 Mac Pro在iFixit獲得高分，但仍有一些小缺點。例如：Mac Pro 的SSD與蘋果的T2安全晶片綁定，因此不能任意更換使用者；此外，蘋果所授權的維修名單仍然不足，如果需要維修某些零組件，可能得花費不少時間尋找授權廠商，不然就是得付高價。

儘管如此，Mac Pro 的可維修性依舊獲得蘋果系列產品的歷史高分；而 iFixit 也推測，這可能與近年美國不斷倡議的「維修權」（Right to Repair）有關，這對一般用戶和企業用戶來說，都是好事一件。

《本文作者Heemie，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》