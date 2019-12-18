德州組裝的新款Mac Pro可能僅在美國境內銷售 其餘仍是中國組裝

雖然蘋果強調新款Mac Pro是在美國境內生產組裝，但顯然仍有部分在歐洲市場銷售的新款Mac Pro仍由位於中國代工廠組裝出貨。

(圖／擷自法國網站MacGeneration報導內容) 分享 facebook

依照法國網站MacGeneration報導內容，說明部分在法國地區供貨的新款Mac Pro標示組裝地點並非美國，而是標示中國，顯然與蘋果先前強調新款Mac Pro是由美國德州奧斯汀工廠負責組裝的說法有落差。

但實際上，蘋果針對歐洲市場銷售的新款Mac Pro，有可能基於產品長途運送風險及相關成本，因此仍可能選擇由台灣廣達位於上海工廠進行組裝，並且直接從中國出貨至歐洲市場銷售。

不過，新款Mac Pro仍標示美國加州設計，只是敘述後方標示的組裝地點會依照市場區分中國組裝，或是美國組裝，至於產品型號都是A1991。

而選擇在德州奧斯汀擴大組裝工廠規模，藉此強化整體產能，蘋果除了回應美國總統川普將產線移回美國境內的要求，同時也藉此避免因中美貿易戰爭影響，導致從中國境內進口關稅大幅增加。至於出貨至歐洲市場銷售的新款Mac Pro，目前則不受中美貿易戰爭影響，因此自然可以選擇在中國境內組裝，並且直接從中國出貨至歐洲市場。

分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》