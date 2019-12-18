親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

美通過國防授權法案 「台灣選後45天內提陸干預報告」

選戰募款誰最強？一款遊戲吸千萬 韓國瑜找你泡茶

德州組裝的新款Mac Pro可能僅在美國境內銷售 其餘仍是中國組裝

2019-12-18 08:54楊又肇

雖然蘋果強調新款Mac Pro是在美國境內生產組裝，但顯然仍有部分在歐洲市場銷售的新款Mac Pro仍由位於中國代工廠組裝出貨。

(圖／擷自法國網站MacGeneration報導內容)
(圖／擷自法國網站MacGeneration報導內容)
分享

依照法國網站MacGeneration報導內容，說明部分在法國地區供貨的新款Mac Pro標示組裝地點並非美國，而是標示中國，顯然與蘋果先前強調新款Mac Pro是由美國德州奧斯汀工廠負責組裝的說法有落差。

但實際上，蘋果針對歐洲市場銷售的新款Mac Pro，有可能基於產品長途運送風險及相關成本，因此仍可能選擇由台灣廣達位於上海工廠進行組裝，並且直接從中國出貨至歐洲市場銷售。

不過，新款Mac Pro仍標示美國加州設計，只是敘述後方標示的組裝地點會依照市場區分中國組裝，或是美國組裝，至於產品型號都是A1991。

而選擇在德州奧斯汀擴大組裝工廠規模，藉此強化整體產能，蘋果除了回應美國總統川普將產線移回美國境內的要求，同時也藉此避免因中美貿易戰爭影響，導致從中國境內進口關稅大幅增加。至於出貨至歐洲市場銷售的新款Mac Pro，目前則不受中美貿易戰爭影響，因此自然可以選擇在中國境內組裝，並且直接從中國出貨至歐洲市場。

分享

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Mac Pro蘋果

延伸閱讀

國外正妹實測新款Mac Pro是否真的能刨起...

106歲老公+105歲老婆 全球最年長夫婦德...

影／閃燈路口互不相讓 奧斯汀對決神車釀3人傷

蘋果投資10億美元擴展德州產線 預計提高新款...

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

Philips Hue系列智慧連網燈具產品 將使戶外場景也能多彩多姿

2019-12-17 09:00

Intel打造僅有手掌大小的光達 讓機器人、自駕車建立精準環境感知

2019-12-16 11:43

保留配戴輕盈 Bosch讓一般眼鏡化作可投放即時資訊的智慧穿戴裝置

2019-12-15 11:42

LG公布2020年款gram系列輕薄筆電 換上第10代Core i系列處理器

2019-12-15 11:42

不用下床就可關燈的手指機器人！傳統家電都能變身智慧家電

2019-12-14 21:20

高通S865跑分出爐！效能提升25% 但還是小輸蘋果A13晶片

2019-12-14 21:01

小米行動電源3開箱！無線充電還能同時充三裝置 售價僅845元

2019-12-14 17:26

Intel採大小核架構Lakefield處理器 可能明年更新設計推出

2019-12-14 15:20

熱門文章

Google地圖即將改版 3更新優化使用者介面

2019-12-17 20:10

摺疊手機真的來了！三星Galaxy Fold月底驚喜亮相

2019-12-17 14:18

爸媽快暈了！12歲兒儲值遊戲8萬 蘋果和騰訊都說沒轍

2019-12-17 14:57

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top