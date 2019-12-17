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Philips Hue系列智慧連網燈具產品 將使戶外場景也能多彩多姿

2019-12-17 09:00楊又肇

目前主打室內智慧連網燈泡應用的Philips Hue系列燈具產品，預期會在明年CES 2020展期間推出全新產品，將會把產品線擴展到戶外應用場景。

(圖／擷自Hueblog)
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依照德國Hueblog網站取得消息，顯示Philips Hue系列燈具產品將會在明年CES 2020展期活動宣布推出全新燈具，不僅將會持續擴展室內燈具應用場景，同時也計畫將智慧連網燈具帶到戶外應用場景。

其中，名為Nyro的壁燈將可應用在室內或是室外場景，藉此作為輔助照明使用。而Resonate與Appear則會是不同形式的壁燈，另外也會推出名為Daylo的圓形燈，藉此讓使用者在居家環境燈具佈置能有更多選擇。

另外，昕諾飛 (Signify)也預期推出全新配線配件，讓使用者或裝潢人員可以更便利地串接既有供電纜線，而無需額外配置獨立電源插座，或是必須手動更改配線連接方式。

至於現有燈具、燈泡產品則會進行升級，讓整體照度表現更為明亮，同樣維持提供可變色溫的單色版本，以及對應1600萬色變化的多彩版本。

新款Philips Hue系列燈具產品預期會在明年CES 2020期間對外公布，但不確定具體售價是否會做調整。

(圖／擷自Hueblog)
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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

外配德國

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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