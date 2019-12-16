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Intel打造僅有手掌大小的光達 讓機器人、自駕車建立精準環境感知

2019-12-16 11:43楊又肇

Intel宣布推出僅手掌般大小的RealSense L515光達，透過更小體積設計與光達運作特性，讓智慧車輛、自駕車，或是機器人能以更快速率建構周圍3D影像，進而判斷是否需要停下，或是繞道而行。

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傳統光達設計，多半因為體型龐大而讓佔用空間增加，應用在車輛上就會產生明顯突兀感，甚至造價相對較高。

而Intel此次推出的RealSense L515光達，則是藉由微型電機系統設計，讓光達能以功率相對較低的雷射光進行場景掃描，整體功率僅為3.5W，同時佔用體積也相對縮減，直徑為6.1公分，厚度則是2.6公分，實際重量僅為100公克。

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此外，RealSense L515光達還整合動態加速感應器、陀螺儀，以及一組RGB攝影鏡頭，強調在生產過程完成校準後，即可無需再做調整。

相比一般光達設計，雖然RealSense L515光達對應工作距離縮減至0.25公尺至9公尺左右，仍可對應每秒識別2300萬個解析度為1024 x 768的景深影像，並且可在4毫秒產生反應，將能廣泛地應用在機器人環境感知、手勢互動判斷等需求，或是作為智慧車輛及自駕車運作輔助使用。

右為光達實際感測影像
右為光達實際感測影像
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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

攝影

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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