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LG公布2020年款gram系列輕薄筆電 換上第10代Core i系列處理器

2019-12-15 11:42楊又肇

LG稍早預告旗下新款gram系列筆電，將會換上Intel第10代Core i系列處理器，並且區分14吋、15吋與17吋機種。

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此次預計更新的新款gram系列筆電，同樣維持效能、輕薄與電池續航表現平衡，同時外觀也以韓系美學打造。

硬體規格方面，除了換上Intel第10代Core i系列處理器，並且區分14吋、15吋與17吋規格，新款gram系列筆電除了入門款僅採用Intel UHD Graphics整合式顯示卡，以及最高16GB記憶體容量，其餘版本均搭載Intel Iris Plus整合式顯示卡，並且配置最高24GB記憶體容量。

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而14吋機種將額外提供螢幕可翻轉設計規格，並且支援手寫筆操作，另外也能藉由Thunderbolt 3連接外接顯示卡盒擴展顯示效能。另外，14吋機種的電池規格為72Wh，約可對應20小時標準續航使用時間，而15吋與17吋機種則採用80Wh。

其他規格則包含對應指紋辨識器、美國軍規MIL-STD-810等級防護設計、支援DTS X Ultra音效與Wi-Fi 6連網功能，機身顏色則提供白色與深灰兩款配色。

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至於螢幕解析度均對應1920 x 1080，並且以IPS面板打造，但僅17吋規格版本採2560 x 1600 WQXGA解析度設計，而14吋螢幕可翻轉版本則額外支援觸控操作，並且以康寧Gorilla Glass 6玻璃防護。

建議售價部分，新款gram系列筆電將以1300美元起跳價格銷售，更多細節預計會在接下來的CES 2020期間公布。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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