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保留配戴輕盈 Bosch讓一般眼鏡化作可投放即時資訊的智慧穿戴裝置

2019-12-15 11:42楊又肇

Bosch宣布推出名為Light Drive的微型投影系統，讓一般眼鏡即可變成智慧投影設備，並且支援手勢操作，而主要內容則是配合手機連接使用。

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依照Light Drive元件設計，尺寸約介於45-75mm長度與8mm寬幅，厚度則為5-10mm，整體重量不到10公克，因此配置在一般眼鏡使用，並不會讓配戴著者有沈重不適感，甚至外觀也與一般眼鏡沒有差別。

而內部則是搭載一組基於微機電系統構成的準直光掃描儀，透過掃描嵌入眼鏡鏡片中的全息影像元件，將傳遞影像重新導向至人眼視網膜視呈現「視覺」，因此不僅能始終讓影像聚焦在人眼視線焦點，即便在強光情況下也能讓人眼清楚看見傳遞影像。

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Light Drive元件可配合一般鏡片，或是有度數鏡片使用，同時也能手動關閉影像傳輸功能，並且能連接一般手機等裝置使用，讓配戴者能透過第一人稱視角獲取即時資訊，例如來電、簡訊、郵件，或是導航應用。

另外，Light Drive元件內也搭載可識別動態、手勢等感光元件，同時也能透過陀螺儀確認當前方向，甚至可對應識別高度變化等數據，使用者則可透過手勢與眼鏡進行互動。

目前看起來，以Light Drive元件打造的智慧眼鏡還是必須配合外部連接才能使用服務內容，本並不具備獨立運作功能，但是可以即時傳遞用戶所需資訊，並且減少配戴時的負擔。

Bosch並不會自行打造智慧眼睛裝置，而是透過Light Drive元件與OEM、ODM廠商合作，藉此擴展智慧眼睛裝置應用規模。Bosch預計在明年CES 2020期間展示Light Drive元件應用，希望吸引更多合作夥伴加入。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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