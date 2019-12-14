不用下床就可關燈的手指機器人！傳統家電都能變身智慧家電

這個發明非常可以！

冬天真的到了，最近冷到莫娜完全不想離開床，每次睡前我都會躲在被窩玩手機，等到想睡時還要起身去關電燈，簡直是最遙遠的距離！最近發現了一個神之發明，雖然很廢但我真的超級想要 XD 那就是 Fingerbot 手指機器人！

Fingerbot 外觀跟充電豆腐頭沒兩樣但多了一支小手臂，使用 Wi-Fi、藍牙連接或 Amazon Alexa、Google Home語音搭配專屬App，只要在手機上操作就可以遠端控制機器人的小手臂開關家電的電源按鈕，簡直是讓手機變成萬能遙控器！

▼尼看看！他幫關燈了！

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▼腰痠了嗎？沒關係讓 Fingerbot 代替你彎下腰開啟掃地機器人吧

▼泡咖啡也難不倒它～

▼當然功能還有很多啦，例如關鬧鐘、啟動微波爐、啟動寵物餵食機等等，任何用手指碰一下的事情它都可以協助你

▼Fingerbot 還有提供五種不同的手臂，面對需要上下推的按鈕、觸控螢幕這些都難不倒它

看完了這個懶人福音發明，是不是有獺友跟莫娜一樣心動呢？>///< 目前官網已經開放預購了，有興趣的朋友可以點擊官網研究看看啦！

（新聞來源：Adaprox）

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》