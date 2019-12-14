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小米行動電源3開箱！無線充電還能同時充三裝置 售價僅845元

2019-12-14 17:26電獺少女

電量剛好、又支援快充和無線充電，價錢還超便宜!!!

本週「宇獺有事嗎」的直播剛做完挑選行動電源相關的內容，沒想到迴響超級熱烈，才發現原來大家平常真的有很多選購行動電源的困擾呀😂那麼獺友們絕對不能錯過今天宇恩要開箱的「10000mAh 小米行動電源 3 無線版」，它不僅外型好看、通過多項安全認證、還集結快充、無線充電於一身，重點價格依舊非常厚道～只要新台幣 845 元，話不多說馬上帶大家來好好看一下本尊以及它的使用方式吧！

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開箱+外觀規格仔細瞧

外盒其實都把這顆小米行動電源 3 的重點特色和規格都寫得滿清楚的了，像是 USB-C 雙向充放電、10W 無線充電等等

轉過來背面盒裝也有清楚標示電池容量為 10000mAh，額定容量則是 6000mAh，並且有通過台灣 NCC、BSMI 以及歐洲 CE 安全認證

打開後盒子裡面的內容物包括一顆行動電源、一條 USB-C 線和一本小小說明書，就這樣，非常簡約

小米行動電源 3 採用一體成型的鋁合金機身，是滿有質感的鐵灰色，兩側還有做圓弧設計所以拿在手上並不會有刮手感，而支援無線充電的那一面則是有多一層防滑軟料，可以增加摩擦力，避免裝置在充電時滑落

雖然剛有提到小米行動電源 3 不刮手，但老實說我覺得它拿在手上滿有份量的，實際幫它量一下體重～結果是 300g，大概是 9 隻小獺娃娃的概念 (什麼鬼啦😂)

實際充電囉！

小米行動電源 3 有兩種充電方式，一種是無線充電，單獨輸出最高功率可達 10W；另一種則是有線充電，機身上有 USB-A 和 USB-C 兩種接口，單獨輸出功率最高都是 18W (USB-C 接口的輸入功率也是 18W)，若是同時使用兩個接口的話輸出總功率則是 15W

給大家看一下小米行動電源 3 最極致可以同時充三台裝置的樣子，不過一次充三台真的就是方便性 > 充電效率了，這部分就看大家要怎麼選擇囉！

基本上如果單純只有幫一台裝置充電的話，我自己的 iPhone XS 大概可充 2.5 次；Redmi Note 8 Pro 則大概是 1.5～2 次，不過數據都只是參考啦～主要還是要看你是從幾 % 開始充，以及充電過程中有無額外做使用，畢竟有很多環境因素都是會影響充電結果的

▼BTW iPhone XS 的部分我自己在辦公室的話就比較常是會用無線充電的方式！真心覺得無腦放上去就可以直接充電真的很推～

編輯私心得

還記得宇恩在直播中有分享過，如果一顆行動電源它要兼具大電量，同時又要有快充或是無線充電的功能的話通常售價都會比較高，但是這顆「小米行動電源 3 無線版」它全部都有符合，重點只要新台幣 845 元就可以入手，我個人是覺得非常超值，那天咱們家莫娜看到我在用，一聽到價錢就說她也要買一個 XD 只能說大家手腳如果不快一點可能就搶不到了喔😂

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

無線充電行動電源小米開箱

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