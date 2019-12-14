Intel採大小核架構Lakefield處理器 可能明年更新設計推出

雖然Intel在今年初對外公布代號Lakefield的處理器，同時也僅先應用在微軟雙螢幕筆電Surface Neo，以及三星新款Galaxy Book S，但實際上市時間都會是在明年。不過，相關消息則是透露Intel有可能會在明年進一步推出Refresh更新版本。

分享 facebook

依照AnandTech網站報導，Intel工程人員在IEDM國際電子元件旗艦國際會議期間表示，今年公布代號Lakefield的處理器，將會在明年下半年推出Refresh更新版本，恰好與微軟雙螢幕筆電Surface Neo表定上市時間吻合，因此明年正式推出的Surface Neo預期會換上新款處理器，而三星預計明年推出的Galaxy Book S，或許也會換上新版處理器規格。

代號「Lakefield」的處理器主要鎖定2 in 1裝置，電功耗則介於28W-35W之間，其中分別以10nm FinFET製程的「Sunny Cove」架構作為單一大核部分，而4組小核部分則採用Atom處理器的「Tremont」架構設計，同樣以10nm FinFET製程打造，藉此比照ARM big.LITTLE大小核架構配置，進而在效能與電力續航表現取得更好平衡，同時以Foveros 3D技術封裝。

分享 facebook

由於同時將記憶體模組以Foveros 3D技術封裝進處理器，因此可以讓採用此款處理器的裝置機身可以變得更小。

至於此次傳出將會推出Refresh更新版本，是否意味進一步整合與聯發科合作的5G數據晶片，或是針對核心運作時脈等設計重新做調整，目前還無法確定。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》