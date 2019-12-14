親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

Intel採大小核架構Lakefield處理器 可能明年更新設計推出

2019-12-14 15:20楊又肇

雖然Intel在今年初對外公布代號Lakefield的處理器，同時也僅先應用在微軟雙螢幕筆電Surface Neo，以及三星新款Galaxy Book S，但實際上市時間都會是在明年。不過，相關消息則是透露Intel有可能會在明年進一步推出Refresh更新版本。

分享

依照AnandTech網站報導，Intel工程人員在IEDM國際電子元件旗艦國際會議期間表示，今年公布代號Lakefield的處理器，將會在明年下半年推出Refresh更新版本，恰好與微軟雙螢幕筆電Surface Neo表定上市時間吻合，因此明年正式推出的Surface Neo預期會換上新款處理器，而三星預計明年推出的Galaxy Book S，或許也會換上新版處理器規格。

代號「Lakefield」的處理器主要鎖定2 in 1裝置，電功耗則介於28W-35W之間，其中分別以10nm FinFET製程的「Sunny Cove」架構作為單一大核部分，而4組小核部分則採用Atom處理器的「Tremont」架構設計，同樣以10nm FinFET製程打造，藉此比照ARM big.LITTLE大小核架構配置，進而在效能與電力續航表現取得更好平衡，同時以Foveros 3D技術封裝。

分享

由於同時將記憶體模組以Foveros 3D技術封裝進處理器，因此可以讓採用此款處理器的裝置機身可以變得更小。

至於此次傳出將會推出Refresh更新版本，是否意味進一步整合與聯發科合作的5G數據晶片，或是針對核心運作時脈等設計重新做調整，目前還無法確定。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

延伸閱讀

OPPO確認Reno 3系列將於12/26揭...

Intel推出代號Horse Ridge的低...

Intel道歉了！CPU面臨大缺貨 不得不走...

首發Snapdragon 765G處理器的R...

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

相關新聞

Canon攜手AIMobile 用影像識別、AI技術落實城市智慧交通

2019-12-13 14:38

Sony透過多畫素共用透鏡設計 改善相機低光拍攝與對焦精度

2019-12-13 14:38

蘋果釋出更新改善16吋MacBook Pro異音問題 但似乎未完全修復

2019-12-13 14:36

iOS 13.3暗示 蘋果準備推出新款Powerbeats 4耳機

2019-12-12 09:06

WD在台推出 對應NAS裝置快取使用的Red SSD等新品

2019-12-12 08:59

Google更新ARCore 讓擴增實境物件也能以更真實方式呈現

2019-12-12 08:58

NVIDIA藉由人工智慧技術 讓2D平面影像轉換成擬真3D物件

2019-12-12 08:57

Intel推出代號Horse Ridge的低溫控制量子處理器 讓量子運算進入商用

2019-12-12 08:56

區分塔式與機架式的新款Mac Pro 連同Pro Display XDR顯示器一起開賣

2019-12-11 17:31

趕在聖誕節前 小米推出手持吸塵器、新掃拖機器人與電動牙刷等新品

2019-12-11 17:24

蘋果螢幕Pro Display XDR上市！買不起是不夠有錢還不夠專業？

2019-12-11 15:46

Apple Watch、AirPods熱銷 蘋果上季稱霸穿戴裝置市場

2019-12-10 17:10

除了手機、平板與電腦 華為明年所有消費性產品都會採用鴻蒙作業系統

2019-12-10 10:54

新款Mac Pro、Pro Display XDR顯示器預期在12/10正式上架銷售

2019-12-10 10:53

蘋果證實16吋MacBook Pro擴音器產生異音 僅為軟體問題

2019-12-09 10:51

蘋果證實16吋MacBook Pro擴音器產生異音 僅為軟體問題

2019-12-08 10:00

蘋果中國官網上架了五款記憶體 買不起是你信仰不夠

2019-12-07 22:24

Qualcomm將於明年擴大常時連網筆電需求規模 針對消費市場也會有所著墨

2019-12-07 08:35

目前延展實境應用仍以商用居多 Qualcomm希望藉Niantic合作帶來改變

2019-12-07 08:35

AWS打造一把能以生成對抗網路產生原創音樂的AI音樂鍵盤

2019-12-07 08:35

對抗Mali、Adreno設計 Imagination Technologies推出全新A系列GPU

2019-12-07 08:35

超搞笑惡趣味！「手機捕手」神助攻 讓你上廁所超安全

2019-12-06 21:46

Intel將在「Tiger Lake」導入等同高階桌機處理器的快取記憶體設計

2019-12-06 09:25

雷諾瓦、塞尚在列 AMD將持續以系列藝術家名稱作為處理器代號

2019-12-06 09:24

高通持續投資延展實境應用 揭曉全新Snapdragon XR2 5G運算平台

2019-12-06 09:23

擴展常時連網筆電市場 高通新增Snapdragon 7c、Snapdragon 8c處理器

2019-12-06 09:22

Sony Walkman 40周年紀念 NW-A100系列復刻限量發售

2019-12-05 18:57

租借GoShare機車竟被上大鎖！他申訴退款仍一肚子火

2019-12-05 18:27

華為Mate 30 Pro與智慧手錶Watch GT 2 最終因「供貨問題」取消在台上市

2019-12-05 15:40

騰訊宣布中國版Nintendo Switch將於12/10銷售 可使用海外版實體卡匣

2019-12-05 07:39

時尚白色外殼搭載最新處理器 宏碁電競筆電超吸睛

2019-12-04 23:31

宏碁資訊月Swift 5白色新機開賣 購機再抽2萬元旅行券

2019-12-04 17:29

以Braket為稱 AWS也宣布藉由雲端協作方式提供量子運算資源

2019-12-04 09:25

針對雲端運算需求 AWS打造全新Arm Neoverse N1架構、32核心處理器

2019-12-04 09:25

VMware強調財報正向成長、加速雲原生平台服務擴展

2019-12-04 09:14

頑皮小孩把大門反鎖 老爸出招自己3D列印保護器

2019-12-03 22:21

傳聯發科天璣1000處理器 單顆報價僅為高通將近一半

2019-12-03 15:40

尾牙獎品 大尺寸電視夯

2019-12-03 14:30

LINE金融策略調整 電子支付改名、推全新行動支付App

2019-12-03 11:15
看更多

熱門文章

Google的新功能讓手機「越用越新」！盤算：就是不讓你買蘋果

2019-12-14 08:56

Sony Xperia 1、 Xperia 5升級Android 10 這些新功能你要知道

2019-12-13 18:22

亞洲女神潤娥代言 恢復上架的Jello服務接手街口支付轉帳、發紅包功能

2019-12-13 22:43

開源軟體原始碼平台GitHub 可能準備進入中國

2019-12-14 15:21

蘋果收購英國新創Spectral Edge 計畫讓新iPhone相機拍攝細節再次提昇

2019-12-14 15:04

三星表示螢幕可凹折手機Galaxy Fold 已經累積銷售超過百萬支

2019-12-14 15:12

微軟揭曉下款遊戲主機 正式名稱Xbox Series X、換上桌機般外型

2019-12-14 15:08

三星揭曉Galaxy A71與Galaxy A51 換上全新居中開孔螢幕設計

2019-12-14 15:17

手機上的Google Assistant 開始支援口語對話翻譯功能

2019-12-14 15:04

下載前可先觀看內容 盜版網站「海盜灣」與時俱進整合串流播放技術

2019-12-14 15:20

Intel採大小核架構Lakefield處理器 可能明年更新設計推出

2019-12-14 15:20

CAPCOM確認《惡靈古堡3：重製版》將於2020年4月推出

2019-12-14 15:20

Square Enix於TGA釋出《Final Fantasy VII 重製版》最新宣傳影片

2019-12-14 15:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top