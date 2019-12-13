蘋果釋出更新改善16吋MacBook Pro異音問題 但似乎未完全修復

先前證實16吋MacBook Pro擴音器產生異音，僅為軟體問題之後，蘋果似乎已經透過macOS Catalina 10.15.2版本更新進行修復。

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不少16吋MacBook Pro使用者回應表示，安裝蘋果稍早釋出更新的macOS Catalina 10.15.2版本後，擴音器產生異音情況似乎已經獲得改善，使用諸如VLC播放影音內容，或是透過Safari、Chrome瀏覽器觀看網頁，甚至透過Netflix、YouTube、Amazon Prime Video等服務觀看串流影音內容，以及藉由Premiere Pro剪輯影片，基本上都不再有異音產生。

但也有部分使用者表示問題僅獲得改善，仍有部分異音情況產生，在部分應用服務使用過程偶而還是會出現不正常的聲音。

而蘋果在後續說明，則表示此項問題可能需要透過幾次更新才能完全解決，似乎意味此項問題無法僅透過單次更新就能修復，同時也還是強調此項問題與硬體無關，僅只是軟體上的問題。

雖然蘋果方面可能有問題修復時程上的安排，同時此項問題可能需要更多時間除錯才能解決，但必須透過多次更新才能修復的說法，是否會讓使用者買單，或許難免會引來一些批評。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》