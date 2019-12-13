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Sony透過多畫素共用透鏡設計 改善相機低光拍攝與對焦精度

2019-12-13 14:38楊又肇

Sony稍早宣布在傳統2 x 2像素排列額外加上共用聚光透鏡設計，藉此打造名為2 x 2 OCL (On-Chip Lens)感光技術，讓多像素合併的進光量可以額外提昇，同時也能提高相機整體對焦速度。

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目前智慧型手機所採用感光元件設計，多半採用4 x 4像素排列方式取代傳統2 x 2設計，透過將相同顏色像素排列為傳統2 x 2陣列，讓畫素能以4合1形式形成更大感光面積，藉此提高整體進光量，另外對於HDR拍攝效果也能進一步提昇。

而Sony此項名為2 x 2 OCL感光技術，則是建立在上述像素排列方式，並且在2 x 2陣列上放置一組大面積的共用聚光透鏡，讓4合1形成的畫素可以有更高進光量表現。此外，這項技術也能藉由聚光透鏡實現更高密度的相位對焦檢測點，讓相機鏡頭整體對焦精度、速度均可提昇，同時也能改善過往暗部對焦容易失敗情況。

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由於傳統藉由相位差實現對焦效果的設計，是透過橫向排列的對焦用畫素進行檢測，因此一旦把相機持握角度改變，就可能會影響相位對焦效果。但在2 x 2 OCL感光技術中，則是因為每組畫素均可作為相位對焦檢測點，因此無論相機處於橫向或直向拍攝，都不會影響相位對焦效果。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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