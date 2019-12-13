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Canon攜手AIMobile 用影像識別、AI技術落實城市智慧交通

2019-12-13 14:38楊又肇

先前早已布局安全監控應用市場的Canon，今日 (12/12)宣布攜手英業達與研華合資成立的AIMobile (英研智能移動)攜手合作，將以旗下影像系統技術優勢，結合人工智慧技術，讓影像視覺識別應用落實在城市智慧交通。

▲透過影像辨識與人工智慧輔助，將可配合鏡頭系統落實各地區交通流量即時管制、疏導等...
▲透過影像辨識與人工智慧輔助，將可配合鏡頭系統落實各地區交通流量即時管制、疏導等應用
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在此之前，Canon已經在日本九州福岡車站導入NVS解決方案，透過電腦視覺識別方式，藉此判斷車站人潮等資訊，進而可預先判斷做好人潮導引，或是針對突發事件等情況座號續處理。

而藉由Canon在影像系統技術發展優勢，結合AIMobile旗下採用NVIDIA運算平台打造的影像分析設備，並且透過邊緣運算方式加快整體資料處理效率，同時也能配合背後雲端協同運算資源，對應更龐大的數據分析成效。

除了應用在安全監控，Canon更強調此項解決方案更可應用在管理效益提昇，並且能套用在公共交通、製造業、能源產業、零售服務業、高科技產業、安全監控等應用，透過邊緣運算方式分析判斷人潮、車流分析，以及包含車牌辨識、違規停車判斷等應用。

▲採用Canon鏡頭系統的監控攝影機
▲採用Canon鏡頭系統的監控攝影機
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▲AIMobile用於邊緣運算的設備，由於體積相對較小，方便用於各地區建置使用
▲AIMobile用於邊緣運算的設備，由於體積相對較小，方便用於各地區建置使用
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透過不受天候、光線等因素影響的鏡頭系統進行影像內容識別，並且配合人工智慧進行深度分析，藉此讓各類智慧城市應用可以落實，另外也與目前智慧路燈系統整合，在路燈高密度分布特性，進一步結合環境感知、行動網路、定位追蹤，以及人、車流數據與雲端運算整合，將可讓城市可借助大量數據分析更「聰明」運作。

目前AIMobile已經與高雄交通局合作，藉由深度學習與邊緣運算方式，配合清晰的影像識別系統精準判斷道路行車車牌，同時也能進一步判斷車輛是否有違停情況。

AIMobile說明，雖然道路影像識別技術已經推行許久，但在亞洲地區相對有較高車流密度，同時機車使用比例相對較高，而道路也相對狹窄，加上路況可能會有諸多招牌等物件影像辨識結果，因此所需使用技術會有不少落差。

此次攜手Canon導入影像系統技術解決方案，並且串接NVIDIA人工智慧運算解決方案，AIMobile預期將能使此項技術推廣至車流、辨識難度相對更高的東南亞地區使用。

在目前Canon提出的影像系統技術解決方案中，ME20F-SHN網路攝影機已經可以實現在0.0005 lux照度可以拍攝清晰彩色影像，並且讓ISO光值可達400萬，藉此對應全天候不同光源、氣候環境拍攝需求，另外更提出高達1億2000萬畫素的網路攝影機設備，藉此對應高解析影像監控需求。

至於在隱私防護部分，Canon目前也能在旗下影像系統技術解決方案導入動作物件遮罩功能，透過設定輪廓顯示區塊保護用戶隱私，讓監控系統除了確保安全之餘，同時不影響他人隱私。

▲未來Canon也會藉由影像解決方案擴展更大商用市場
▲未來Canon也會藉由影像解決方案擴展更大商用市場
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▲Canon提供可在低光環境拍攝的相機系統
▲Canon提供可在低光環境拍攝的相機系統
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▲區分戶外與室內使用的影像分析系統
▲區分戶外與室內使用的影像分析系統
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▲建置網路影像管理系統，不僅能預先確保安全，同時也能管理效率
▲建置網路影像管理系統，不僅能預先確保安全，同時也能管理效率
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▲目前在各地區的應用案例
▲目前在各地區的應用案例
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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

攝影福岡東南亞

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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