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Intel推出代號Horse Ridge的低溫控制量子處理器 讓量子運算進入商用

2019-12-12 08:56楊又肇

針對量子運算布局，Intel稍早宣布推出代號Horse Ridge的低溫控制量子處理器，並且系統單晶片形式打造，藉此大幅簡化量子運算設備體積規模。

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代號Horse Ridge的低溫控制量子處理器，是由荷蘭台夫特理工大學及荷蘭國家應用科學院共同創立的量子技術研究機構QuTech，攜手Intel研究人員一同打造，其中更以Intel旗下22bnFinFET製程技術打造，其中更以系統單晶片 (SoC)形式設計，使得此款低溫控制量子處理器降低原本外部所需控制設備佔用體積，讓整個量子運算設備能進一步精簡。

透過精簡量子運算設備設計，Intel預期能讓量子位運算藉由可擴展設計提高效率，並且配合錯誤校正與控制串接增加運算精度，藉此讓量子運算能投入大規模商業應用。

目前包含Intel、IBM、Google內業者均投入量子運算領域競爭，期望藉由量子運算方式對應規模更為龐大的數據分析運算需求，並且應用在各個超算領域，而諸如AWS、微軟方面則是藉由雲端虛擬畫坊是，讓更多量子運算需求透過網路技術運作，藉此讓更多企業、新創團隊也能導入量子運算能力，進而推動更廣泛的人工智慧、科學運算等應用需求。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

低溫荷蘭

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聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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