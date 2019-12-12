NVIDIA藉由人工智慧技術 讓2D平面影像轉換成擬真3D物件

藉由人工智慧技術應用，NVIDIA將使電腦能精準地將2D平面影像轉換成3D立體物件。

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在此之前，NVIDIA其實就已經在GTC活動展示此項技術，讓2D影像可以順利轉換成3D物件。

NVIDIA此項名為「DIB-R」的技術，是以PyTorch機器學習框架為底層，配合可微分插值運算渲染器進行建構，讓GPU配合人工智慧運算方式，進一步分析2D平面影像具體特徵之後，進而形成真實的3D物件。

在運算過程中，系統會先針對2D平面影像分析特徵，其中包含識別影像所代表物件，例如判斷是否為鳥，並且進一步判斷是哪一種鳥，藉此協助建構正確的3D物件模型，並且將影像中所呈現紋理、顏色，甚至對應光影折射效果忠實呈現於3D物件內。

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依照NVIDIA說明，此項系統透過Tesla V100 GPU進行加速運算，實際學習所需時間為2天左右，若是透過其他GPU的話，大約需要花費數週時間才能完成訓練。以此次辨識鳥類影像情況為例，系統將能快速分析影像中所對應鳥種，並且在短時間內完成3D物件生成製作。

而透過機器學習應用，則可套用在更多需要將2D平面影像轉換成3D物件的內容應用，例如動畫、遊戲內容製作，或是需要建立3D模型的科學運算需求，甚至也能應用在更多藉由3D建模訓練機器學習的系統內。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》