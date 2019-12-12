Google更新ARCore 讓擴增實境物件也能以更真實方式呈現

就在蘋果今年提出整合RealityKit與Reality Composer功能，讓擴增實境呈現效果更為擬真的ARKit 3.0後，Google稍早也須宣布更新旗下ARCore開發工具，讓藉由Android裝置驅動的擴增實境內容可以更顯真實，同時呈現效果也更符合實際設計需求。

分享 facebook

除了今年初針對ARCore加入環境HDR光影效果，藉此讓擴增實境物件能隨著環境光源呈現自然光澤等折射效果，藉此讓擴增實境物件可以更為擬真，此次更新則是進一步活動Depth API，讓擴增實境物件可藉由景深資訊呈現更自然的場景貼和效果。

依照Google說明，透過Depth API以熱像圖方式判斷場景影像各個細節中的景深關係，藉此讓擴增實境物件在與拍攝場景貼和時，可以用更自然且無縫方式呈現，甚至系統也能判斷各個場景細節景深關係，使擴增實境物件在應該被場景遮蔽部分，不會以奇怪方式呈現。

例如原本應該是躲在椅邊的小貓，不會再因為系統無法正常判斷，而讓小貓飛在椅子上。

分享 facebook

而透過增加更多景深資訊，Google可讓開發者打造更多運用景深相對距離關係的擴增實境互動內容，藉此讓擴增實境互動體驗更加真實。

依照先前Google說明，只要使用者的Android手機在6.0版本之後，基本上都能順利運作ARcore應用的擴增實境服務，因此預期接下來會有更多有趣的擴增實境服務內容問世。

分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》