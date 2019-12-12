WD在台推出 對應NAS裝置快取使用的Red SSD等新品

Western Digital今日 (12/11)在台宣布推出針對NAS設備儲存需求打造的全新WD Red系列，其中包含WD Red SA500 NAS SATA SSD，以及新款WD Red NAS硬碟和WD Red Pro NAS硬碟，而上半年針對一般創作者使用需求打造的親民款WD Blue SN500 NVMe SSD系列，同樣也在今日宣布進駐台灣市場消息。

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此次推出的WD Red SA500 NAS SATA SSD，主要是作為NAS設備中儲存快取使用，並且配合更高容量、儲存相對穩定的WD Red NAS硬碟，或是WD Red Pro NAS硬碟存放更多備份資料。

依照需求，WD Red SA500 NAS SATA SSD儲存容量區分500GB至4TB規格，本身以2.5吋機身打造，配合NSA硬碟讓整體存取效率更高，同時本身也強調常時讀寫運作特性，並且對應高達8K解析度影片編輯儲存功能。

而此次推出的WD Red NAS硬碟最高可達14TB，並且可用於最高8組硬碟抽取槽的NAS系統，而WD Red Pro NAS硬碟同樣最高提供14TB，但可用於高達24個硬碟抽取槽設計的NAS系統，並且支援3D Active Balance Plus技術與NASwareÔ 3.0技術的故障還原控制功能，藉此提供更高使用穩定性。

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至於WD Blue SN500 NVMe SSD部分，則是同樣採用M.2 2280連接介面，以及Western Digital自有3D NAND Flash技術 (沒意外應該也是採用SanDisk技術)，在500GB容量規格版本的最高讀寫速度分別可達1700MB/s與1450MB/s，而耗電表現僅為2.7W，相比傳統以SATA介面打造的SSD產品約帶來三倍讀寫效能表現。

依照Western Digital的說法，WD Blue SN500 NVMe SSD系列主要是針對主流市場使用需求打造，並且符合多數創作者使用需求，並非鎖定更高效能需求的電競市場。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》