親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

美中貿易戰卡關？加稅期限將至 結構問題難解

網軍弱掉了！ 選戰最火「奇兵」 當初竟是為了拚房市

iOS 13.3暗示 蘋果準備推出新款Powerbeats 4耳機

2019-12-12 09:06楊又肇

稍早釋出更新的iOS 13.3正式版本，不僅帶來全新家長模式，以及諸如新款深色模式外觀、全新編輯與瀏覽照片功能，甚至也改善app啟用與Face ID辨識速率外，似乎更暗示將會推出新款Powerbeats 4耳機。

分享

依照9to5Mac網站報導，在稍早釋出的iOS 13.3正式版本相關文件中，出現「Powerbeats4」的字串內容，同時顯然將會支援「Hey,Siri」啟用命令，顯然蘋果接下來將準備推出新款Powerbeats 4耳機。

Powerbeats 4預期會是先前Powerbeats 3的升級款式，有可能換上等同Powerbeats Pro，以及AirPods Pro採用的H1晶片，藉此對應可直接透過聲控喚醒Siri功能，同時也能降低實際耗電量。

另外，預期Powerbeats 4也會加入支援Siri訊息播報功能，將可藉由Siri透過耳機將手機受到即時訊息逐一念出。

蘋果並未透露接下來是否準備推出新款耳機，而日前推出的AirPods Pro，目前似乎仍面臨供貨短缺問題。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Siri聲控

延伸閱讀

iOS 13.3更新！螢幕使用時間新增分級控...

Aramco上市首日飆10%直奔漲停 市值1...

IDC：蘋果今年Q3穿戴裝置市占領先

瑞昱捷報頻傳 獲亞馬遜酷狗訂單

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

相關新聞

WD在台推出 對應NAS裝置快取使用的Red SSD等新品

2019-12-12 08:59

Google更新ARCore 讓擴增實境物件也能以更真實方式呈現

2019-12-12 08:58

NVIDIA藉由人工智慧技術 讓2D平面影像轉換成擬真3D物件

2019-12-12 08:57

Intel推出代號Horse Ridge的低溫控制量子處理器 讓量子運算進入商用

2019-12-12 08:56

區分塔式與機架式的新款Mac Pro 連同Pro Display XDR顯示器一起開賣

2019-12-11 17:31

趕在聖誕節前 小米推出手持吸塵器、新掃拖機器人與電動牙刷等新品

2019-12-11 17:24

蘋果螢幕Pro Display XDR上市！買不起是不夠有錢還不夠專業？

2019-12-11 15:46

Apple Watch、AirPods熱銷 蘋果上季稱霸穿戴裝置市場

2019-12-10 17:10

除了手機、平板與電腦 華為明年所有消費性產品都會採用鴻蒙作業系統

2019-12-10 10:54

新款Mac Pro、Pro Display XDR顯示器預期在12/10正式上架銷售

2019-12-10 10:53

蘋果證實16吋MacBook Pro擴音器產生異音 僅為軟體問題

2019-12-09 10:51

蘋果證實16吋MacBook Pro擴音器產生異音 僅為軟體問題

2019-12-08 10:00

蘋果中國官網上架了五款記憶體 買不起是你信仰不夠

2019-12-07 22:24

Qualcomm將於明年擴大常時連網筆電需求規模 針對消費市場也會有所著墨

2019-12-07 08:35

目前延展實境應用仍以商用居多 Qualcomm希望藉Niantic合作帶來改變

2019-12-07 08:35

AWS打造一把能以生成對抗網路產生原創音樂的AI音樂鍵盤

2019-12-07 08:35

對抗Mali、Adreno設計 Imagination Technologies推出全新A系列GPU

2019-12-07 08:35

超搞笑惡趣味！「手機捕手」神助攻 讓你上廁所超安全

2019-12-06 21:46

Intel將在「Tiger Lake」導入等同高階桌機處理器的快取記憶體設計

2019-12-06 09:25

雷諾瓦、塞尚在列 AMD將持續以系列藝術家名稱作為處理器代號

2019-12-06 09:24

高通持續投資延展實境應用 揭曉全新Snapdragon XR2 5G運算平台

2019-12-06 09:23

擴展常時連網筆電市場 高通新增Snapdragon 7c、Snapdragon 8c處理器

2019-12-06 09:22

Sony Walkman 40周年紀念 NW-A100系列復刻限量發售

2019-12-05 18:57

租借GoShare機車竟被上大鎖！他申訴退款仍一肚子火

2019-12-05 18:27

華為Mate 30 Pro與智慧手錶Watch GT 2 最終因「供貨問題」取消在台上市

2019-12-05 15:40

騰訊宣布中國版Nintendo Switch將於12/10銷售 可使用海外版實體卡匣

2019-12-05 07:39

時尚白色外殼搭載最新處理器 宏碁電競筆電超吸睛

2019-12-04 23:31

宏碁資訊月Swift 5白色新機開賣 購機再抽2萬元旅行券

2019-12-04 17:29

以Braket為稱 AWS也宣布藉由雲端協作方式提供量子運算資源

2019-12-04 09:25

針對雲端運算需求 AWS打造全新Arm Neoverse N1架構、32核心處理器

2019-12-04 09:25

VMware強調財報正向成長、加速雲原生平台服務擴展

2019-12-04 09:14

頑皮小孩把大門反鎖 老爸出招自己3D列印保護器

2019-12-03 22:21

傳聯發科天璣1000處理器 單顆報價僅為高通將近一半

2019-12-03 15:40

尾牙獎品 大尺寸電視夯

2019-12-03 14:30

LINE金融策略調整 電子支付改名、推全新行動支付App

2019-12-03 11:15

台北資訊月 微星電競與創作者系列產品優惠齊發

2019-12-02 14:59

比一比／2019年推出的「升級款」iPad是否值得買？

2019-12-02 10:22

懷念「電子雞」嗎？MacBook Pro推「Touch Bar Pet」可養電子寵物

2019-11-30 12:48

聯發科仍未有針對CPU架構客製化想法 以「類DSP」設計改善AI運算表現

2019-11-30 08:08
看更多

熱門文章

Intel道歉了！CPU面臨大缺貨 不得不走回頭路

2019-12-11 22:25

遠傳雙12限時28小時 399元傳輸量32GB「飽到打嗝」

2019-12-11 18:35

台灣2019年Google搜尋排行榜出爐 「與惡」奪竄升榜首

2019-12-11 10:46

iOS 13.3更新！螢幕使用時間新增分級控制

2019-12-11 18:29

蘋果螢幕Pro Display XDR上市！買不起是不夠有錢還不夠專業？

2019-12-11 15:46

G Suite新功能：Gmail可將舊email以附檔寄出

2019-12-11 19:26

群創水下觸控拍照手機 獲竹科創新產品大賞

2019-12-11 13:18

iOS 13.3暗示 蘋果準備推出新款Powerbeats 4耳機

2019-12-12 09:06

首發Snapdragon 765G處理器的Redmi K30揭曉 依然區分4G與5G版本

2019-12-11 10:53

郭明錤：明年iPhone重新設計 金屬中框售價不會提升

2019-12-12 08:35

部分遊戲新作 依然僅在PlayStation 5獨佔發行

2019-12-11 10:52

Google台灣年度關鍵字 我們與惡的距離奪冠

2019-12-11 11:28

趕在聖誕節前 小米推出手持吸塵器、新掃拖機器人與電動牙刷等新品

2019-12-11 17:24

小島秀夫可能與Konami洽談 重新打造《沉默之丘》系列作品

2019-12-12 08:59

區分塔式與機架式的新款Mac Pro 連同Pro Display XDR顯示器一起開賣

2019-12-11 17:31

虛擬化成為企業必然發展架構 台灣金融業有更積極轉型需求

2019-12-11 10:53

OPPO確認Reno 3系列將於12/26揭曉 新款真無線耳機同步亮相

2019-12-12 09:02

Techstars進駐台灣新創 預期推動更多在地產業加速轉型

2019-12-11 10:53

WD在台推出 對應NAS裝置快取使用的Red SSD等新品

2019-12-12 08:59

5G競標第2天標金達294.27億元 較首日增加27億

2019-12-11 17:55

OPPO將擴展AR、網通等多場景應用產品市場 強調晶片等級開發能力

2019-12-11 10:53

蘋果高管將在CES 2020出席 討論隱私相關議題

2019-12-11 10:52

避免有線電視斷訊潮 NCC將修法新增仲裁制度

2019-12-11 17:55

威力導演iOS版本開放預訂下載 將於12/23釋出正式版本

2019-12-12 08:56

Google年度搜尋排行「我們與惡的距離」居冠

2019-12-11 20:43

Intel推出代號Horse Ridge的低溫控制量子處理器 讓量子運算進入商用

2019-12-12 08:56

NVIDIA藉由人工智慧技術 讓2D平面影像轉換成擬真3D物件

2019-12-12 08:57

Google更新ARCore 讓擴增實境物件也能以更真實方式呈現

2019-12-12 08:58

2K成立全新全資工作室Cloud Chamber 將投入打造《生化奇兵》系列新作

2019-12-12 08:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top