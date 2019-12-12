iOS 13.3暗示 蘋果準備推出新款Powerbeats 4耳機

稍早釋出更新的iOS 13.3正式版本，不僅帶來全新家長模式，以及諸如新款深色模式外觀、全新編輯與瀏覽照片功能，甚至也改善app啟用與Face ID辨識速率外，似乎更暗示將會推出新款Powerbeats 4耳機。

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依照9to5Mac網站報導，在稍早釋出的iOS 13.3正式版本相關文件中，出現「Powerbeats4」的字串內容，同時顯然將會支援「Hey,Siri」啟用命令，顯然蘋果接下來將準備推出新款Powerbeats 4耳機。

Powerbeats 4預期會是先前Powerbeats 3的升級款式，有可能換上等同Powerbeats Pro，以及AirPods Pro採用的H1晶片，藉此對應可直接透過聲控喚醒Siri功能，同時也能降低實際耗電量。

另外，預期Powerbeats 4也會加入支援Siri訊息播報功能，將可藉由Siri透過耳機將手機受到即時訊息逐一念出。

蘋果並未透露接下來是否準備推出新款耳機，而日前推出的AirPods Pro，目前似乎仍面臨供貨短缺問題。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》