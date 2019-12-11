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區分塔式與機架式的新款Mac Pro 連同Pro Display XDR顯示器一起開賣

2019-12-11 17:31楊又肇

蘋果如先前通知將新款Mac Pro與Pro Display XDR顯示器於官網正式上架，同時也確定在Mac Pro增加機架式設計，讓新款Mac Pro也能充當伺服器使用。

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而依照蘋果台灣官網顯示價格，一般塔式Mac Pro將以新台幣189900元起跳價格銷售，而機架式Mac Pro則以新台幣204900元起跳價格提供，蘋果同樣也提供12月零利率分期付費方式。

額外增加機架式設計，最主要是讓新款Mac Pro也能充當伺服器使用，透過堆疊運算發揮更大圖像渲染效能，或是用於諸如資料分析、科學研究等應用。

效能表現方面，蘋果標榜新款Mac Pro可選擇最高28核心設計的Intel工作站等級Xeon處理器、容量最高可達1.5TB的高效能記憶體、8組PCIe擴充插槽，以及AMD新款Vega顯示架構繪圖卡。

而繪圖卡部分，除了與AMD合作Radeon Pro 580X、Radeon Pro Vega II在內繪圖卡，更可透過Infinity Fabric Link連接2組Vega GPU設計的Radeon Pro Vega II Duo繪圖卡，藉此增加顯示效能運算表現。

另外，新款Mac Pro更增加名為Afterburner、採FPGA架構的加速卡，配合既有硬體運作效能進行加速運算，即便開發者用於製作複雜3D運算，或是編輯多聲道影音內容，甚至用於進行深度機器學習都能輕易支援。

Pro Display XDR顯示器在台灣地區售價，則是從搭載標準玻璃版本的新台幣159900元，以及搭載Nano-texture玻璃版本的新台幣189900元起跳，實際購買價格則依照是否額外加購價格為新台幣31900的Pro Stand立架配件，或是價格在新台幣6500元的VESA標準吊架連接器配件而定。

規格方面，Pro Display XDR顯示器對應32吋、Retina 6K解析度設計，分別支援P3廣色域、10位元色表現，以及峰值亮度可達1600 nits、100萬:1對比度，以及超廣角觀看體驗規格設計。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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