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趕在聖誕節前 小米推出手持吸塵器、新掃拖機器人與電動牙刷等新品

2019-12-11 17:24楊又肇

趕在年底聖誕節之前，小米台灣宣布在台推出米家聲波電動牙刷T500與T300，及包含米家調理機與米家手持無線吸塵器Lite，另外更以米家掃拖機器人1C作為此次發表彩蛋內容，並且宣布將在12月17日起至25日期間推出聖誕活動。

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米家聲波電動牙刷T500與T300

此次推出的新一代米家聲波電動牙刷T500與T300，均採用第二代磁懸浮聲波馬達，提供230 gf．cm扭矩力表現，並且讓刷毛能維持10度穩定擺幅，同時能在維持足夠動力情況下，以有效減震、降噪形式運作，本身也支援IPX7等級防水，刷投更採無鏽、無金屬設計，刷毛量更提昇40%，讓刷牙效率可大幅提昇。

而T500與T300的差異，則在於前者搭載智慧過壓提醒功能，當使用者刷牙力道過大，就會讓牙刷自動降低震動，並且透過電量指示燈閃爍提醒，T300則僅提供標準模式與輕柔模式。

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另外，T500採無線感應充電，單次充電可對應18天連續使用續航表現，並且可透過手機app確認殘餘電量，另外也能透過app確認刷牙習慣。至於T300則是透過USB-C連接埠充電，單次充電所需時間為4小時，最長可對應25天連續使用。

建議售價部分，米家聲波電動牙刷T500、T300售價分別是新台幣995元與545元。

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米家調理機

米家調理機採用每分鐘可達20000轉的大功率銅線馬達，搭配301不鏽鋼材質的6葉刀頭，以及具備抗衝擊效果的美國Tritan材質攪拌杯，透過用手壓按攪拌杯即可讓調理機開始運作，經過3分鐘即可快速將蔬果攪爛成汁，接著僅需把專屬杯蓋蓋上攪拌杯，即可攜帶出門飲用。

由於米家調理機整體大小不超過2.5公升，重量也僅有1.3公斤，相當適合居家或攜帶至辦公室環境使用，同時具備輕易沖洗特性。而除了用於將蔬果攪爛成汁，米家調理機也能應用在一般餐飲調理使用。

建議售價部分，米家調理機售價為新台幣895元。

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米家手持無線吸塵器Lite

此次在台推出的米家手持無線吸塵器Lite，其實就是先前在中國市場推出的米家手持無線吸塵器1C，相比更早之前推出的米家手持無線吸塵器，主要差異在於吸力表現差異。

依照數據來看，米家手持無線吸塵器Lite實際吸力為20 KPa，吸入功率達120AW，而米家手持無線吸塵器則可達23 KPa，吸入功率則是100AW，而兩者使用的高速無刷馬達均可達每分鐘10萬轉表現。

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設計部分，米家手持無線吸塵器Lite踩空冷設計維持吸力穩定，並且配合多錐旋風分離系統有效分離物質微粒，另外也透過5重精細過濾系統攔截小至0.3μm的顆粒物，讓淨化率可達99.97%，電池則可對應長達1小時的連續使用時間。

另外，吸塵器本體則可對一鍵倒塵、可水洗濾芯等設計，機身與刷頭配件則可透過專屬壁掛架收納。配件部分，米家手持無線吸塵器Lite同時提供內建驅動馬達與高纖維刷頭的大直徑暢吸地刷，另外也提供高速除螨刷、二合一毛刷，以及二合一扁刷，藉此對應不同清理需求。

建議售價部分，米家手持無線吸塵器Lite售價為新台幣4995元。

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米家掃拖機器人1C

此次作為彩蛋揭曉的米家掃拖機器人1C，則是採用全新視覺導航系統，配合全新VSLAM演算法與166廣視角進行規劃，讓機器人能以每秒蒐集30000個特徵點快速建立空間規劃，另外也配合可偵測角度的雙陀螺儀系統，在光線不足情況下仍可藉由機底光流進行校準。

而清掃部分則可透過NIDEC日製無刷馬達對應2500 Pa吸力，並且對應4段吸力調整，並且可透過內建200ml電控水箱維持均勻水量，讓掃地機器人可在吸掃之後，同時進行拖地。

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配合米家app控制，同樣可對應遠端遙控、模式調節與預約清掃等功能。

建議售價部分，米家掃拖機器人1C售價為新台幣6595元。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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