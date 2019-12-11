親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

妳很好但還不夠好 為何女性政治人物注定「失敗」？

仿喜帖文宣貼他與楊蕙如遊泰國照 蔡易餘：害死我

蘋果螢幕Pro Display XDR上市！買不起是不夠有錢還不夠專業？

2019-12-11 15:46INSIDE

覺得買不起？那只好問問自己，到底是不夠有錢？還是不夠專業？

蘋果在六月的WWDC發表的高階專業螢幕Pro Display XDR終於正式在台灣上市了！你期待嗎？先等等，看看你的錢包...

蘋果在六月WWDC發表的Pro Display XDR 32吋6K顯示器採用全新...
蘋果在六月WWDC發表的Pro Display XDR 32吋6K顯示器採用全新LED背光方案。路透
分享

這個螢幕有兩個版本，同樣都是32吋、解析度6K，但一個是標準玻璃，售價將近16萬元新台幣，一個是貴上3萬元的Nano-texture玻璃。請注意，這個價格就只有一個螢幕，加上電源線、連接線和擦拭布，可不包含腳架等配件。

那Nano-texture玻璃有什麼特別呢？蘋果的說明是：如果你身處燈光不受控制的特殊環境中，我們提供採用nano-texture玻璃的創新霧面選項。Pro Display XDR的nano-texture以奈米等級蝕刻在玻璃中，其畫面可呈現美麗的影像，同時維持高對比度，而光線會被分散以將眩光減到最低。就看你覺得這樣的功能值不值得3萬元囉？

分享

接下來，還有很專業的螢幕支架，價格是31900元，其特殊之處是磁性連接器可以讓你輕鬆把螢幕從支架上拆下來，「快速在片場或不同工作室間移動。」所以如果你沒有這樣的需求，就可以省下31900元了。不要問我省下來之後，螢幕要掛在哪裡...

分享

看完19萬元的螢幕、3萬元的支架之後，6500元的連接器應該就算是很便宜的配件了。相信對於每秒鐘幾十萬上下的專業工作室而言，這一點錢其實是不看在眼裡的，選購一個有Nano-texture玻璃的螢幕、加上支架和連接器，其實總價也只有：228,300元而已。

覺得買不起？那只好問問自己，到底是不夠有錢？還是不夠專業？也要記得留點錢，還有即將上市、也要20萬以上的Mac Pro：

《本文作者李柏鋒，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

蘋果螢幕Pro Display XDR

延伸閱讀

蘋果高管將在CES 2020出席 討論隱私相...

蘋果外包獨鍾中國大陸？庫克：只以技術考量挑最...

睽違近30年 蘋果下月重返美國消費性電子展

Apple Watch、AirPods熱銷 ...

INSIDE

INSIDE 是台灣科技媒體領導品牌，成立於 2009 年 11 月底，係由一群熱愛網路的人所成立的共筆部落格。 我們專注於觀察創新、科技、新媒體與網路的趨勢發展，報導新創公司、創業家、網站、行動平台、社群媒體、行銷與數位內容。

相關新聞

Apple Watch、AirPods熱銷 蘋果上季稱霸穿戴裝置市場

2019-12-10 17:10

除了手機、平板與電腦 華為明年所有消費性產品都會採用鴻蒙作業系統

2019-12-10 10:54

新款Mac Pro、Pro Display XDR顯示器預期在12/10正式上架銷售

2019-12-10 10:53

蘋果證實16吋MacBook Pro擴音器產生異音 僅為軟體問題

2019-12-09 10:51

蘋果證實16吋MacBook Pro擴音器產生異音 僅為軟體問題

2019-12-08 10:00

蘋果中國官網上架了五款記憶體 買不起是你信仰不夠

2019-12-07 22:24

Qualcomm將於明年擴大常時連網筆電需求規模 針對消費市場也會有所著墨

2019-12-07 08:35

目前延展實境應用仍以商用居多 Qualcomm希望藉Niantic合作帶來改變

2019-12-07 08:35

熱門文章

PTT鄉民自創Uniqlo比價網站 速查歷史高低價差

2019-12-10 18:50

想隱身？iOS版Google地圖無痕模式 今正式上線

2019-12-10 16:15

iOS版Google地圖無痕模式登場 讓你的行蹤不再被追蹤

2019-12-10 23:54

台灣2019年Google搜尋排行榜出爐 「與惡」奪竄升榜首

2019-12-11 10:46

Apple Watch、AirPods熱銷 蘋果上季稱霸穿戴裝置市場

2019-12-10 17:10

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top