蘋果螢幕Pro Display XDR上市！買不起是不夠有錢還不夠專業？

覺得買不起？那只好問問自己，到底是不夠有錢？還是不夠專業？

蘋果在六月的WWDC發表的高階專業螢幕Pro Display XDR終於正式在台灣上市了！你期待嗎？先等等，看看你的錢包...

蘋果在六月WWDC發表的Pro Display XDR 32吋6K顯示器採用全新LED背光方案。路透 分享 facebook

這個螢幕有兩個版本，同樣都是32吋、解析度6K，但一個是標準玻璃，售價將近16萬元新台幣，一個是貴上3萬元的Nano-texture玻璃。請注意，這個價格就只有一個螢幕，加上電源線、連接線和擦拭布，可不包含腳架等配件。

那Nano-texture玻璃有什麼特別呢？蘋果的說明是：如果你身處燈光不受控制的特殊環境中，我們提供採用nano-texture玻璃的創新霧面選項。Pro Display XDR的nano-texture以奈米等級蝕刻在玻璃中，其畫面可呈現美麗的影像，同時維持高對比度，而光線會被分散以將眩光減到最低。就看你覺得這樣的功能值不值得3萬元囉？

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接下來，還有很專業的螢幕支架，價格是31900元，其特殊之處是磁性連接器可以讓你輕鬆把螢幕從支架上拆下來，「快速在片場或不同工作室間移動。」所以如果你沒有這樣的需求，就可以省下31900元了。不要問我省下來之後，螢幕要掛在哪裡...

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看完19萬元的螢幕、3萬元的支架之後，6500元的連接器應該就算是很便宜的配件了。相信對於每秒鐘幾十萬上下的專業工作室而言，這一點錢其實是不看在眼裡的，選購一個有Nano-texture玻璃的螢幕、加上支架和連接器，其實總價也只有：228,300元而已。

覺得買不起？那只好問問自己，到底是不夠有錢？還是不夠專業？也要記得留點錢，還有即將上市、也要20萬以上的Mac Pro：

《本文作者李柏鋒，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》