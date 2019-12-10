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新款Mac Pro、Pro Display XDR顯示器預期在12/10正式上架銷售

2019-12-10 10:53楊又肇

雖然蘋果日前確認全新Mac Pro及Pro Display XDR顯示器將會在今年12月正式推出，但具體上市時間則尚未公布。而就先前已經在官網登記通知消息的用戶，稍早則表示蘋果預計會在美國時間12月10日當天開放這兩款新品上架銷售。

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效能表現方面，蘋果標榜新款Mac Pro可選擇最高28核心設計的Intel工作站等級Xeon處理器、容量最高可達1.5TB的高效能記憶體、8組PCIe擴充插槽，以及AMD新款Vega顯示架構繪圖卡。

而繪圖卡部分，除了與AMD合作Radeon Pro 580X、Radeon Pro Vega II在內繪圖卡，更可透過Infinity Fabric Link連接2組Vega GPU設計的Radeon Pro Vega II Duo繪圖卡，藉此增加顯示效能運算表現。

另外，新款Mac Pro更增加名為Afterburner、採FPGA架構的加速卡，配合既有硬體運作效能進行加速運算，即便開發者用於製作複雜3D運算，或是編輯多聲道影音內容，甚至用於進行深度機器學習都能輕易支援。

至於對應32吋、Retina 6K解析度設計的Pro Display XDR顯示器，則對應P3廣色域、10位元色表現，以及峰值亮度可達1600 nits、100萬:1對比度，以及超廣角觀看體驗規格設計。

包含新款Mac Pro與Pro Display XDR顯示器，機身均以不鏽鋼框架搭配鋁合金材質製作，並且以滿滿對應散熱需求的洞孔呈現外觀，其中新款Mac Pro不再沿用擴充空間有限的圓桶狀造型，而是恢復原本桌機外型，並且採用全新MPX模組化設計與AMD合作無風扇配置，同時採用特殊連接介面設計的Radeon Pro系列顯示卡，所有散熱運作均以機身背面三組風扇系統完成，標榜靜音效果。

建議售價部分，新款Mac Pro將以5999美元起跳價格銷售，Pro Display XDR顯示器建議售價則從4999美元起跳，而專屬底座則將以999美元價格另外購買。另外，蘋果目前計畫透過擴展德州產線，藉此增加新款Mac Pro在美國境內產能，因此預期將使新款Mac Pro供貨需求不致於短缺。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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