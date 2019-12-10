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除了手機、平板與電腦 華為明年所有消費性產品都會採用鴻蒙作業系統

2019-12-10 10:54楊又肇

依照華為消費者業務部軟體部門總裁王成彔表示，除了手機、平板與電腦裝置，華為明年預計推行消費性產品都會採用鴻蒙作業系統，並且將在明年8月對外開源提供使用，同時也計畫在全球地區推行此款作業系統。

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在此之前，華為便透露在行動裝置維持採用開源設計的Android作業系統，同時在美國禁止輸出名單影響下，將會藉由目前在全球市佔規模推行自有HMS (HUAWEI Mobile Service)服務，而不會將鴻蒙作業系統應用在行動裝置。

從王成彔的說法顯示，華為接下來仍會以Android作業系統打造手機與平板產品，而電腦裝置方面也會維持與微軟合作採用Windows 10作業系統，但諸如智慧穿戴裝置、智慧電視等產品，則會開始改用自有鴻蒙作業系統。

同時，王成彔強調預計明年8月將會對外開源鴻蒙作業系統，並且計畫在中國境內及海外市場推行，希望透過本身產品市佔規模吸引更多使用族群，藉此讓鴻蒙作業系統生態能更加完善、穩健成長。

就華為先前說明，過去雖然持續採用Google提供的Android作業系統打造手機產品，但本身更針對開源架構設計的Android作業系統進行最佳化，除了透過去除非必要的程式編碼，更進一步將作業系統底層結構重新作調整，讓作業系統運作更為流暢，避免長時間使用後產生卡頓現象。

雖然目前因中美貿易戰影響，導致華為無法順利取得Google提供的GMS服務授權，卻不影響既有中國境內市場，而針對影響幅度較大的海外市場，目前華為則希望透過推行自有HMS服務，並且透過高額獎金吸引更多開發者入駐，藉此建立自有服務生態，只是能否讓海外市場用戶接受，依然會是華為面臨較大挑戰。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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