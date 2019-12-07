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蘋果中國官網上架了五款記憶體 買不起是你信仰不夠

2019-12-07 22:24T客邦

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蘋果的東西貴，不過大家都說他們貴的有道理。畢竟在iPhone、Mac上面來說，不管是使用者的體驗，使用的流暢度，都還是令人滿意的。不過，最近蘋果在中國的官網上頭，上架了五款記憶體，價格貴的離譜，以32GB記憶體為例，一條就要賣台幣25,000元，都可以買一台平價筆電了，那麼這個「貴」是否有道理呢？

在蘋果中國的官網，一共賣了五種版本的記憶體，以頻率和容量進行區分，頻率有2400MHz和2666MHz兩個版本，而容量則有16GB，32GB與64GB三個版本。這些是針對 iMac、Mac mini 推出的記憶體配件。

而再仔細看看，蘋果賣的這堆記憶體，除了比較有蘋果特色的黑色PCB板子，之外，從外觀看起來似乎看不出有什麼驚人之處。當然，一看價格，還真的嚇了人好大一跳。以16GB DDR4 2400MHz SO-DIMM (2 x 8GB) 的售價是 2,936 人民幣，約台幣 12,700 元；64GB DDR4 2666MHz SO-DIMM (2 x 32GB) 的售價是 8,802 人民幣，約台幣 38,200 元左右。

而再仔細看看，蘋果賣的這堆記憶體，除了比較有蘋果特色的黑色PCB板子，之外，從外觀看起來似乎看不出有什麼驚人之處。當然，一看價格，還真的嚇了人好大一跳。以16GB DDR4 2400MHz SO-DIMM (2 x 8GB) 的售價是 2,936 人民幣，約台幣 12,700 元；64GB DDR4 2666MHz SO-DIMM (2 x 32GB) 的售價是 8,802 人民幣，約台幣 38,200 元左右。

作為比較，我們看看一般的記憶體的價格：

那麼，到底蘋果這批記憶體的「內在」有什麼不同？蘋果官網的產品圖可以說是非常良心了，得以讓我們放大看清記憶體顆粒上的標識。

▲ 蘋果 16GB DDR4 2666MHz

▲ 蘋果 64GB DDR4 2666MHz

顆粒混用在不同容量型號上其實是因為顆粒容量大小的緣由，海力士這款顆粒的型號應該是比較新，找不到相關資訊。美光顆粒的型號為D9TBH，雖然美光顆粒D9前綴的體質一般都會比較好，但不是比較能超的D9VPP和最近火熱的C9BJZ。

另外，從這根記憶體外觀圖看到，單面8顆記憶體顆粒，相對於正常的ECC SODIMM記憶體少了一顆用於校驗的顆粒，所以也不是ECC記憶體。

▲ 說明相容性上也沒有表示支援Mac Pro——使用ECC記憶體的蘋果主機

▲ 如果是32GB ECC記憶體價格的確高，但也沒有蘋果這麼高

至此，除了價格之外，蘋果的記憶體看起來與普通的記憶體沒有什麼不同。但是蘋果官方說這些記憶體，是與iMac、Mac mini 最適配的記憶體配件，也不知道是否有什麼其他原因，但是看來你也只得信下去。

不過，對於一般人來說，這記憶體的價格一報出來，恐怕會讓人家覺得是詐騙吧？尤其如果你是為了公務，向老闆請款的時候，恐怕會有很多困擾。所以蘋果也該想想，記憶體都賣這麼貴了，好歹在上面也印個蘋果的LOGO，這樣將來在報公帳的時候，就不用多費唇舌解釋了。

新聞來源：apple.com.cn

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

蘋果記憶體

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T客邦

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