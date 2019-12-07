對抗Mali、Adreno設計 Imagination Technologies推出全新A系列GPU

在與蘋果終止合作關係，後續由具中資背景的私募資金Canyon Bridge以6.75億美元收購的Imagination Technologies，稍早終於宣布推出新一代A系列GPU產品，並且標榜相比先前推出的9系列GPU在圖形運算效能提昇2.5倍，同時也讓人工智慧運算加速效率提昇8倍，而整體電力則是節省60%幅度，標榜成為過去15年以來最大成長產品。

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此次推出的全新GPU產品命名從數字9進展到英文字母A，除了象徵Imagination Technologies產品進入下一個世代，同時為了與過往產品形象切割，目前也不再強調PowerVR品牌名稱，而是主打Imagination Technologies公司名稱，或許也是與蘋果終止合作有一定關連。

未來A系列GPU也會區分旗艦、頂級、高階、中高階與中階五個等級，分別在圖形運算、人工智慧運算加速，以及包含無損壓縮、耗電表現，以及基礎架構設計上有所差異。同時，Imagination Technologies也透露未來將在旗下GPU產品加入即時光影追跡 (Ray Tracing)功能設計。

此次推出的A系列GPU，分別包含IMG AXT-64-2048、IMG AXT-48-1536、IMG AXT-32-1024、IMG AXT-16-512，以及IMG AXM-8-256在內5款GPU，運算效能最高可達2 TFLOPS，而中階等級產品也有0.5 TFLOPS，或是0.25 TFLOPS運算效能表現，並且相容Vulkan新版API內容。

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實際運作效能展示：

而目前A系列GPU已經開始授權給特定客戶，預期明年中就會有手機使用處理器導入A系列GPU。從Imagination Technologies過往與聯發科也有深度合作關係來看，預期部分授權將會提供聯發科處理器使用，其餘也包含展訊 (Unisoc)、全志 (Allwinner)、瑞芯微電子 (Rockchip)在內處理器廠商。

此外，Imagination Technologies也透露將在明年中後完成下一款B系列GPU產品設計，未來準備推出的C系列、D系列GPU也會以各30%運算效能疊代提昇，因此預期D系列GPU將比這次推出的A系列提昇90%效能，最快會在2022年推出。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》