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AWS打造一把能以生成對抗網路產生原創音樂的AI音樂鍵盤

2019-12-07 08:35楊又肇

AWS在此次re:Invent 2019活動中，宣布推出一款結合軟體與硬體運作的人工智慧音樂鍵盤DeepComposer，藉此讓開發者能學習包含生成對抗網路 (GAN)在內的人工智慧技術。

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DeepComposer可以外接實體音樂鍵盤，但實際上也能以全軟體形式取代，背後主要還是連接AWS雲端系統，並且以搭載Intel Xeon可擴展式處理器的Amazon EC2 C5伺服器作為背後運算設備。

透過音樂鍵盤輸入一小段旋律後，DeepComposer就會自動生成搖滾、流行、爵士或經典曲風內容，若進一步加入更多個人創作旋律，即可快速生成一組原創音樂內容，並且可上傳至線上音樂分享平台SoundCloud進行宣傳。

目前AWS並未對外公布DeepComposer背後技術細節，以及實際上線開放使用時間，但確認會提供專屬控制台，並且提供相關教學內容、示範編碼，以及可用作訓練的數據資料，另外人工智慧編曲模型已經事先進行訓練，因此只要透過輸入個人旋律即可開始生成全新音樂內容，甚至不需要具備基礎編碼或音樂和弦能力。

而DeepComposer主要用於讓更多開發者了解生成對抗網路的人工智慧學習模型運作方式，藉此開發更多複雜的人工智慧技術應用。

在此之前，AWS也曾對外揭曉DeepLens、DeepRacer在內學習訓練工具，前者可讓開發者學習如何建造臉部識別與物件識別功能，而後者則是讓開發者能藉由雲端連接方式控制自駕車運作。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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