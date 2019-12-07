親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

國道最凶險的一哩路！下交流道 這個動作最要命

影／李佳芬抵華府 籲僑胞快訂機票返台投票

目前延展實境應用仍以商用居多 Qualcomm希望藉Niantic合作帶來改變

2019-12-07 08:35楊又肇

Qualcomm近年來持續在包含虛擬實境 (VR)、擴增實境 (AR)，或是混合實境 (MR)在內的延展實境 (XR)技術應用有不少投資，但即便今年在Snapdragon技術大會上揭曉新款結合5G連網應用的Snapdragon XR2 5G運算平台，目前市場實際應用似乎還是會以商業模式，或是企業導入居多，面向消費者個人化使用市場或許還要等一些時候才有機會普及。

分享

雖然過去幾年市場在討論諸如虛擬實境、擴增實境等虛擬化視覺技術應用時，多半會以電影《一級玩家 (Ready Player One)》般的場景作為形容，但實際上不僅面臨虛擬化視覺難以擬真，還半隨著流暢、舒適等使用體驗問題，另外也包含使用裝置是否方便攜帶、內容是否充足等限制。

延展實境應用現階段還是以商業應用、企業導入為主

即便今年宣布可對應2倍CPU與GPU運算效能，同時可對應單眼3K x 3K解析度、90fps的穩定視覺感受，甚至對應4倍影片傳輸頻寬，最高可支援8K@60fps或4K@120fps形式影片播放的Snapdragon XR2 5G運算平台，目前市場對於延展實境裝置使用感受，恐怕還是以商業應用及企業導入使用比例居多。

例如目前HTC VIVE系列裝置，或是Oculus Rift系列裝置，目前多數還是以娛樂場所，或是研究使用需求採用居多，而包含微軟、Facebook在內業者也都開始提倡整合虛擬實境、擴增實境的協同作業模式，甚至Google後來推行的Google Glass產品也是針對企業應用需求設計。

分享

畢竟消費者市場對於此類產品的使用期待，往往會因為使用體驗無法跟上，最後對於此類產品使用需求便會大幅降低。但一般商業應用與企業導入使用目的，明顯會與個人化使用體驗會有明顯差異。

以現階段多數延展實境的商業應用，多半為娛樂相關事業應用，或是旅遊相關景點介紹與服務機構導引等應用模式，而企業端則主要會以輔助使用需求居多，例如應用在技能訓練、工作輔助，甚至建構未來辦公模式等需求，而這些需求相較個人化使用時，會有更為擬真互動效果更好的使用期待不同。

因此就目前延展實境應用發展來看，成長較為顯著的還是在商業應用與企業導入需求，在個人化使用需求部分或許還是會仰賴更多合適服務內容，以及更好使用體驗，才能讓此類技術推廣更加普及化。

分享

與Niantic攜手合作，或許將有機會提昇消費者市場普及化

而此次在Snapdragon技術大會上公布消息，Qualcomm確定將與Niantic攜手合作，預期會以此次推出的Snapdragon XR2 5G運算平台為基礎，藉此建造適合室內、室外使用的延展實境應用參考設計，藉此讓更多OEM廠商能加入打造更多應用產品，同時也能吸引更多服務與內容業者加速擴展此類技術應用市場規模。

同時為了讓延展實境應用市場持續成長，Qualcomm也表示將與Google、微軟、Unity，甚至更多第三方內容服務廠商與電信業者合作，並且預期透過5G連網加速推動以無線形式使用的虛擬視覺體驗，更預期透過不同形式的硬體裝置，讓面向一般消費者市場的延展實境使用模式能更普及化。

分享

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

擴增實境

延伸閱讀

高通持續投資延展實境應用 揭曉全新Snapd...

擴展常時連網筆電市場 高通新增Snapdra...

Sensing Hub設計在Snapdrag...

Snapdragon 865有機會推出加強版...

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

相關新聞

超搞笑惡趣味！「手機捕手」神助攻 讓你上廁所超安全

2019-12-06 21:46

雷諾瓦、塞尚在列 AMD將持續以系列藝術家名稱作為處理器代號

2019-12-06 09:24

Qualcomm將於明年擴大常時連網筆電需求規模 針對消費市場也會有所著墨

2019-12-07 08:35

AWS打造一把能以生成對抗網路產生原創音樂的AI音樂鍵盤

2019-12-07 08:35

對抗Mali、Adreno設計 Imagination Technologies推出全新A系列GPU

2019-12-07 08:35

Intel將在「Tiger Lake」導入等同高階桌機處理器的快取記憶體設計

2019-12-06 09:25

高通持續投資延展實境應用 揭曉全新Snapdragon XR2 5G運算平台

2019-12-06 09:23

擴展常時連網筆電市場 高通新增Snapdragon 7c、Snapdragon 8c處理器

2019-12-06 09:22

Sony Walkman 40周年紀念 NW-A100系列復刻限量發售

2019-12-05 18:57

租借GoShare機車竟被上大鎖！他申訴退款仍一肚子火

2019-12-05 18:27

華為Mate 30 Pro與智慧手錶Watch GT 2 最終因「供貨問題」取消在台上市

2019-12-05 15:40

騰訊宣布中國版Nintendo Switch將於12/10銷售 可使用海外版實體卡匣

2019-12-05 07:39

時尚白色外殼搭載最新處理器 宏碁電競筆電超吸睛

2019-12-04 23:31

宏碁資訊月Swift 5白色新機開賣 購機再抽2萬元旅行券

2019-12-04 17:29

以Braket為稱 AWS也宣布藉由雲端協作方式提供量子運算資源

2019-12-04 09:25

針對雲端運算需求 AWS打造全新Arm Neoverse N1架構、32核心處理器

2019-12-04 09:25

VMware強調財報正向成長、加速雲原生平台服務擴展

2019-12-04 09:14

頑皮小孩把大門反鎖 老爸出招自己3D列印保護器

2019-12-03 22:21

傳聯發科天璣1000處理器 單顆報價僅為高通將近一半

2019-12-03 15:40

尾牙獎品 大尺寸電視夯

2019-12-03 14:30

LINE金融策略調整 電子支付改名、推全新行動支付App

2019-12-03 11:15

台北資訊月 微星電競與創作者系列產品優惠齊發

2019-12-02 14:59

比一比／2019年推出的「升級款」iPad是否值得買？

2019-12-02 10:22

懷念「電子雞」嗎？MacBook Pro推「Touch Bar Pet」可養電子寵物

2019-11-30 12:48

聯發科仍未有針對CPU架構客製化想法 以「類DSP」設計改善AI運算表現

2019-11-30 08:08

報導指稱三星同意 協助代工Intel旗下14nm製程處理器產品

2019-11-29 10:37

換上雷鳥標誌 微星推出全AMD設計方案打造的電競筆電Alpha

2019-11-28 09:05

富士通UH-X系列筆電強調日本製造 輕薄機身保留完整連接埠

2019-11-28 08:58

黑色購物節Lenovo頂級筆電限量5折 買Pixel 4送購物金

2019-11-27 23:41

不想戴魚鉤、喇叭芽還有網美款！十大網路人氣真無線藍牙耳機

2019-11-27 15:11

華碩雙觸控螢幕筆電「Project Precog」可能會在明年成為市售商品

2019-11-27 09:57

Google智慧音箱開口說中文 台灣團隊8年有成

2019-11-26 17:23

未來會有更多NEST產品進駐台灣 Google Assistant還能以Duo功能通話

2019-11-26 15:25

聯發科首款整合5G連網晶片的處理器 將以天璣1000為稱

2019-11-26 15:24

低價搶市占 軟體決勝

2019-11-26 14:49

想播音樂 出張嘴就好

2019-11-26 14:45

台灣大獨賣 Google Nest Mini在台上市

2019-11-26 14:42

聯合新聞網 vs.經濟日報強強聯手 搶攻智慧音箱多元內容服務

2019-11-26 12:09

首款NEST產品終於登台 NEST Mini迷你智慧喇叭串接更多在地服務

2019-11-26 12:08
看更多

熱門文章

2020新iPhone設計曝光 這2種外觀、功能會改變

2019-12-06 09:34

毒梟之兄推出平價摺疊手機 誇海口「目標擊敗蘋果」

2019-12-06 11:50

影／YouTube 2019回顧影片又挨轟 小編引戰惹網友洗版

2019-12-06 10:20

IDC：5G吃到飽資費 初期早鳥優惠方案才有可能

2019-12-06 13:46

超搞笑惡趣味！「手機捕手」神助攻 讓你上廁所超安全

2019-12-06 21:46

PlayStation系列機種累積銷售數量創金氏世界記錄 公布25週年遊戲獎項

2019-12-06 09:24

Intel將在「Tiger Lake」導入等同高階桌機處理器的快取記憶體設計

2019-12-06 09:25

華為正式在美指控聯邦通信委員會 禁止補助事宜違法

2019-12-06 09:26

雷諾瓦、塞尚在列 AMD將持續以系列藝術家名稱作為處理器代號

2019-12-06 09:24

Snapdragon 865有機會推出加強版 Snapdragon 765系列鎖定主流市場

2019-12-06 09:22

Sensing Hub設計在Snapdragon 865內部扮演重要人工智慧應用推手

2019-12-06 09:22

高通持續投資延展實境應用 揭曉全新Snapdragon XR2 5G運算平台

2019-12-06 09:23

擴展常時連網筆電市場 高通新增Snapdragon 7c、Snapdragon 8c處理器

2019-12-06 09:22

DeepMind團隊共同創辦人加入Google 推動人工智慧政策？

2019-12-07 08:34

Android新增專心模式 避免使用者在工作期間因特定app分心

2019-12-07 08:34

阻止全球暖化現象 蘋果、微軟、IBM、Tesla在內美國企業加入簽署《巴黎協議》

2019-12-07 08:35

由哥倫比亞毒梟家族關係企業Escobar推出的螢幕可凹折手機 僅要價349美元

2019-12-07 08:35

AWS打造一把能以生成對抗網路產生原創音樂的AI音樂鍵盤

2019-12-07 08:35

Qualcomm將於明年擴大常時連網筆電需求規模 針對消費市場也會有所著墨

2019-12-07 08:35

對抗Mali、Adreno設計 Imagination Technologies推出全新A系列GPU

2019-12-07 08:35

目前延展實境應用仍以商用居多 Qualcomm希望藉Niantic合作帶來改變

2019-12-07 08:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top