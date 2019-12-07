Qualcomm將於明年擴大常時連網筆電需求規模 針對消費市場也會有所著墨

針對此次僅宣布新增兩款面向不同規格價位使用的筆電處理器Snapdragon 7c與Snapdragon 8c，並且針對去年宣布推出的Snapdragon 8cx推出超頻設計的Enterprise版本，Qualcomm產品管理部門資深總監Miguel Nunes在受訪時表示，此次產品策略主要希望擴展更多市場需求，透過增加更多產品線希望OEM廠商使用，進而讓基於Windows on Snapdragon設計的常時連網筆電市場規模擴大。

▲由仁寶製作，使用Snapdragon 7c處理器的常時連網筆電參考設計 分享 facebook

此次如先前透露說法，確實針對不同市場需求額外增加Snapdragon 7c與Snapdragon 8c兩款處理器，前者主要以Snapdragon 730為基礎進行調整，同時僅鎖定4G LTE常時連網應用，而後者則等同Snapdragon 8cx處理器核心簡化版本，雖然預設同樣配置4G LTE連網設計，但可額外搭配Snapdragon X55 5G連網數據晶片，讓筆電有更快連接速度表現。

依照Miguel Nunes說明，Snapdragon 7c處理器將應用在介於300-400美元價位帶的常時連網筆電，而Snapdragon 8c處理器則會應用在價格介於500美元區間的常時連網筆電設計。

▲此次揭曉的筆電處理器Snapdragon 7c與Snapdragon 8c，以及去年就推出的Snapdragon 8cx 分享 facebook

不急著推出更高階處理器，未來與微軟持續合作擴大市場需求

對於此次並未特別公布新款高階處理器，而是僅針對企業使用需求提供超頻設計的Snapdragon 8cx Enterprise版本，Miguel Nunes則是說明基於市場競爭對手 (指Intel)在此類產品發展腳步較緩慢，因此並不急著先推出新品，選擇往橫向延伸更多產品線滿足不同需求，藉此建立更大市場規模。

不過，若以Intel先前回應說法，則是認為Qualcomm打造產品在軟體相容表現部分不佳，實際展現效能也並非符合日常生活中真正使用需求，同時也強調本身處理器產品在低耗電、長時間續航，甚至在軟體相容都有較好表現，而近期也與聯發科建立合作關係，未來將依此配合本身專利與技術打造5G連網規格的常時連網筆電。

而就微軟英國與愛爾蘭地區消費端與裝置銷售部門總經理Nicole Dezen說明，在與Qualcomm的合作中，未來會持續針對64位元架構軟體進行相容性提昇，另一方面也強調微軟目前許多服務如Office也均高度相容Windows on Snapdragon產品運作，同時也說明目前包含Adobe在內第三方軟體商也表示會加入支援運用Qualcomm處理器打造的Windows筆電。

甚至，Miguel Nunes更強調在對外提供Snapdragon AIE人工智慧運算引擎在內資源情況下，將使更多第三方軟體能藉此打造更多運用人工智慧運算技術的應用服務，同時也能配合常時連網筆電搭載GPS定位、動態感測元件等硬體設計，藉此創造更多傳統筆電無法實現的操作體驗。

▲Qualcomm產品管理部門資深總監Miguel Nunes 分享 facebook

與微軟合作客製化處理器僅為個案，未來或許有機會加入Elite Gaming設計

至於提到微軟日前宣佈推出的Surface Pro X，其中採用的客製化處理器SQ1，實際上是以Qualcomm旗下Snapdragon 8cx作為調整，Miguel Nunes的說法表示此款處理器主要是針對微軟軟體與服務進行最佳化，藉此讓Surface Pro X能有更好使用體驗。

不過，Miguel Nunes也解釋雖然與微軟合作此款客製化處理器，但不代表未來Qualcomm將對外開放相同客製化合作，因此僅能以特定情況的合作模式看待。

至於此次針對企業使用需求推出超頻設計的Snapdragon 8cx Enterprise版本，Miguel Nunes表示目前並沒有計畫將相同設計套用在Snapdragon 7c或Snapdragon 8c處理器，原因則是基於產品定位問題，希望以更合適產品設計切入企業應用市場。

但是否意味未來有可能針對消費市場需求增加支援Elite Gaming設計？Miguel Nunes在後續說明顯然有些說溜嘴，透露確實有此規劃，但現階段並未有具體推行準備，或許明年會有更進一步消息公布。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》