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擴展常時連網筆電市場 高通新增Snapdragon 7c、Snapdragon 8c處理器

2019-12-06 09:22楊又肇

去年在Snapdragon技術大會上揭曉針對常時連網筆電打造的Snapdragon 8cx處理器，後續更宣布在此款處理器整合5G連網晶片後，Qualcomm再次於夏威夷舉辦的Snapdragon技術大會公布推出對應一般入門款常時連網筆電的Snapdragon 7c處理器，以及對應主流市場使用的Snapdragon 8c處理器，另外更針對企業使用需求打造Snapdragon 8cx Enrerprise處理器。

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常時連網筆電目前已經成為Qualcomm另一向重要發展項目，並且以此切入不同市場，同時也預期搶奪長時間被x86架構處理器筆電佔據市場，強調藉由Arm架構設計處理器高度節電、同時運算效能也相當充足，另外更具備常時連網與手機般應用功能，將能帶來全新使用體驗。

這次推出的Snapdragon 7c、Snapdragon 8c兩款處理器，前者基本上是基於Snapdragon 730系列處理器的強化版本，主要作為一般入門等級產品使用，僅搭配4G LTE連網功能。而Snapdragon 8c處理器，則幾乎是Snapdragon 8cx處理器移除部分設計的弱化版本，本身同樣僅搭配4G LTE連網功能，但可額外選擇搭配使用5G連網功能。

另外，Qualcomm也針對企業使用需求額外提供Snapdragon 8cx Enrerprise處理器，主要針對企業使用需求進行最佳化。

其中，Snapdragon 7c處理器以三星8nm製程技術打造，本身是以Snapdragon 730處理器為基礎，採用「2+6」核心配置的Kryo 468 CPU與Adreno 618 GPU，整體效能相比同級平台提昇20%，最高可對應10GB LPDDR4記憶體與QXGA解析度螢幕輸出，電池續航表現則提高2倍，本身則是整合Snapdragon X15 4G LTE連網數據晶片，至於在人工智慧運算部分則對應每秒5兆次運算次數表現。

而藉由Snapdragon 7c處理器打造的筆電，主要鎖定300-400美元區間價位帶產品。

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同樣以台積電7nm製程打造的Snapdragon 8c處理器，相比先前推出的Snapdragon 850約可在效能提高30%，採用「2+4」核心配置的Kryo 490 CPU與Adreno 675 GPU，同時嵌入Snapdragon X24 4G LTE連網晶片，但也能夠搭配Snapdragon X55 5G連網晶片進行高速上網，人工智慧運算效能則可達每秒6兆次運算次數表現，記憶體與Snapdragon 8cx同樣最高支援16GB LPDDR4規格，以及支援雙4K螢幕輸出。

藉由Snapdragon 8c處理器打造的筆電，主要鎖定500美元區間價位帶產品。

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至於Snapdragon 8cx Enterprise處理器，基本上就是以Snapdragon 8cx處理器為基礎，並且針對運算效能、電池續航、連線應用，以及企業使用軟體最佳化。

目前應用Snapdragon 7c或Snapdragon 8c處理器的市售機種，預計會在2020年陸續推出，而藉由Snapdragon 8cx處理器打造產品則已經在今年內由聯想率先公布，同時微軟今年推出的Surface Pro X，則是以Snapdragon 8cx處理器為基礎打造客製化設計的SQ1處理器。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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