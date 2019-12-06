高通持續投資延展實境應用 揭曉全新Snapdragon XR2 5G運算平台

去年針對延展實境 (XR)應用需求，Qualcomm宣布推出首款針對虛擬視覺應用的處理器平台Snapdragon XR1運算平台，在此次Snapdragon技術大會上則是進一步宣布推出Snapdragon XR2 5G運算平台，藉此持續投資混合實境應用。

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從早期藉由Snapdragon 800系列處理器投入一體式延展實境裝置應用，Qualcomm始終認為包含虛擬實境、擴增實境，甚至混合實境在內的延展實境應用，將會成為未來運算平台。

而如同微軟藉由HoloLens詮釋未來數位化辦公互動模式，以及Facebook在內公司藉由虛擬實境設備展示未來線上社群互動模式，強調未來將透過各類虛擬化視覺技術打造更具深層的沉浸互動體驗，Qualcomm也認為延展實境用將能推動更大的數位化轉型發展機會。

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此次宣布推出的Snapdragon XR2 5G運算平台，預期藉由整合5G連網通訊能力，透過高速無線資料傳輸方式呈現更高解析、反應更快的虛擬化視覺，同時也能透過零延遲的互動達成完整沉浸式體驗。

相比先前推出的Snapdragon XR1運算平台，此次推出的Snapdragon XR2 5G運算平台除了結合5G連網能力，更具備2倍CPU與GPU運算效能，同時可對應單眼3K x 3K解析度、90fps的穩定視覺感受，並且對應4倍影片傳輸頻寬，最高可支援8K@60fps或4K@120fps形式影片播放，另外也能透過提昇11倍的人工智慧運算能力，讓虛擬視覺內容呈現更加正確、穩定且自然。

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Qualcomm同時針對Snapdragon XR2 5G運算平台打造參考設計，同時為了蒐集更多環境資訊，藉此對應更精準的即時定位系統，同時也能藉由影像識別等技術，讓虛擬化內容可以在正確位置呈現，並且能對應更自然手勢操作，或是透過聲控方式進行互動，另外更可藉由鏡頭蒐集資訊正確識別使用者視覺位置，以及身體轉動方向，讓虛擬化視覺感受可隨著不同操作進行動態調整。

依照Qualcomm說明，在Snapdragon XR2 5G運算平台的參考設計中，將可透過7組鏡頭系統精準追蹤頭部角度、嘴巴動作、眼睛視點位置，並且能藉由判斷26個骨架識別手勢內容，同時也能快速透過電腦視覺方式識別環境細節，藉此快速進行3D場景重建。

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目前Qualcomm依然會在市面上維持提供第一款Snapdragon XR1運算平台，並且配合此次推出的Snapdragon XR2 5G運算平台，讓延展實境裝置應用可以進一步區分不同需求，並且讓延展實境裝置能有更多元設計，同時本身也將持續投資此塊市場，分別與微軟、Google、Unity，甚至與更多內容服務、電信業者合作，藉此建造更龐大的延展實境市場生態。

除此之外，Qualcomm也與Niantic合作，藉由Snapdragon XR2 5G運算平台打造延展實境應用參考設計，其中更將整合Niantic旗下包含AR Cloud與相關SDK技術資源，讓更多開發者、廠商能以此建造適合室內、室外使用的延展實境使用體驗。

在產品設計方面，Qualcomm目前也與合作夥伴持續推廣一體式頭戴裝置，或是更簡便的眼鏡外型設計穿戴裝置，並且持續藉由現有Snapdragon XR1、Snapdragon XR2 5G運算平台，甚至直接藉由手機處理器對應打造各類虛擬視覺應用裝置。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》