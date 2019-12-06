雷諾瓦、塞尚在列 AMD將持續以系列藝術家名稱作為處理器代號

今年代號Rome (羅馬)的第二代EPYC系列處理器上市消息時，AMD一併對外公布代號「Milan (米蘭)」之後的EPYC系列處理器產品，將會以代號「Genoa (熱拿亞)」為稱。而針對消費市場推行的處理器產品部分，目前也有消息指稱預計整合Navi顯示架構GPU、以7nm製程Zen 2+架構打造的新款APU產品代號將是「Renoir (雷諾瓦)」，至於在下一款APU產品代號則是「Cézanne (塞尚)」，預計採用7nm+製程設計。

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AMD目前開始在Ryzen處理器採用一系列藝術家名稱作為產品代號，例如第三代Ryzen處理器便以法國畫家「Matisse (馬諦斯)」姓名作為代號，而以12nm+製程打造、採用Zen+架構設計的APU產品則以西班牙畫家「Picasso (畢卡索)」為稱。

接下來預計整合Navi顯示架構GPU、以7nm製程Zen 2+架構打造的新款APU產品，代號將採用法國印象派畫家「Renoir (雷諾瓦)」名稱，將在2020年下旬推出的新款Xbox One「Project Scarlett」，以及Sony確定正式名稱就是PlayStation 5的新款次世代遊戲主機，都會以此款APU進行客製化。

至於在「Renoir」之後的新款APU，則預期會以另一位知名法國印象派畫家「Cézanne (塞尚)」名稱作為產品代號，製程技術則將進展至7nm+的Zen 3架構，同時接下來預計採用5nm製程技術設計、Zen 4架構的APU代號，將是歐洲巴洛克繪畫藝術風格代表之一的荷蘭畫家「Rembrandt (林布蘭)」。

而預期也會以5nm製程、Zen 4架構打造，並且接續「Matisse」的新款Ryzen處理器產品，產品代號則將以「Vermeer (維梅爾)」為稱，亦即創作著名畫作「戴珍珠耳環的少女」的荷蘭畫家。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》