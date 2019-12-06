Intel將在「Tiger Lake」導入等同高階桌機處理器的快取記憶體設計

從相關數據顯示，Intel接下來預計對外揭曉代號「Tiger Lake」的10nm製程筆電處理器，將會開始導入高階桌機處理器產品的快取記憶體設計，藉此提昇筆電處理器的運算能力。

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從Geekbench網站釋出疑似Intel即將推出的「Tiger Lake」相關數據，預期此款10nm製程筆電處理器將至少搭載4核心、8線程設計，同時每組核心將配置1280KB容量設計的L2快取記憶體，總計達5120KB，相比先前產品增加400%，而L3快取記憶體也增加12MB容量。

除此之外，「Tiger Lake」也預期將會加入支援PCIe 4.0，並且加入Intel旗下Xe GPU設計，至於實際對外公布時程，目前表定將在2020年間正式推出。

依照Intel對外說明資訊，「Tiger Lake」將針對輕薄機身的筆電打造，並且將在運算效能帶來2倍提昇，同時帶來4倍邊緣運算效能表現，而在人工智慧運算部分至少會有2.5倍到3倍左右提昇，影像運算能力也會有4倍左右效能提昇，至於無線網路連接速度也將增加3倍，預期採用Intel旗下Wi-Fi 6等技術規格設計。

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而在「Tiger Lake」正式推出後，預期Intel將會逐漸讓桌機、筆電處理器產品採用相同的製程技術，而不會像目前維持10nm、14nm製程併用情況，同時也能進一步讓製程技術順利移轉至10nm規格。

計畫在2020年推出「Tiger Lake」之餘，Intel也準備在2020年下旬推出「Lakefield」處理器，並且將用於諸如微軟Surface Neo，或是三星接下來預計推出的新款常時連筆電產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》