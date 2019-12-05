租借GoShare機車竟被上大鎖！他申訴退款仍一肚子火

圖／取自爆怨公社 分享 facebook 只要是共享服務，似乎總是在考驗著當地用戶的道德問題。最近 GoShare 公共電動機車服務才上線，就有網友抱怨發現自己解鎖後才發現所租借的 GoShare 機車竟然被直接上大鎖，導致無法使用，最後只好用APP選擇結束騎乘，扣錢了事。

由爆怨公社的消息，這位網友解鎖 GoShare 後，不知道為什麼車子還是牽不動，一檢查之下才發現前輪被人上了大鎖。由於車子無法騎走，只好結束騎乘並且扣款。雖然後來跟客服申訴後得到退款，但還是讓人覺得生氣。

是誰上的鎖恐怕要花一番時間調查，尤其是如果附近沒有監視器的話更難找到兇手。雖然前一位使用者的嫌疑最大，有可能是想獨佔使用。不過，事實上這種事情很難說，也有可能只是有心人士的刻意為之，畢竟有些人對於共享單車、機車等服務，就是有反對的心理。

以前在oBike共享單車還在的時候，國內也發生過惡意棄置oBike單車，以及將車子上私人鎖的情況，而且還不只一樁。

當時 oBike總經理表示，當發現單車被上私鎖之後，公司會先聯繫最後一個使用者，若不是最後一人上的私鎖，會以廢棄物處理方式將鎖拆除；上鎖的若是最後一個使用者，會請當事人把鎖自行解除帶回，並將該用戶停權禁用oBike。並且對用戶保留法律追訴權。

不過，單車的成本當然比機車來得小，共享機車被上鎖衍生出來的成本勢必更高。而Goshare想要成功，看來一樣必須要想辦法解決這個「道德問題」，以避免oBike單車事件的重演。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》